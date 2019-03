Twitter Polémica por las declaraciones de Eva González sobre la prostitución Este fin de semana se produjo una oleada de críticas en redes sociales contra la presentadora

El rostro de Eva González es uno de los más reconocidos del panorama televisivo actual. La presentadora, natural del municipio sevillano de Mairena del Alcor y ganadora del certamen Miss España en 2004, lleva desde ese mismo año vinculada a la pequeña pantalla. Aunque fue «MasterChef» el formato que le llevó al primer plano televisivo en 2013, hoy se mantiene por ser la cara visible de «La Voz».

Una de las personas más queridas entre los famosos españoles que este fin de semana se ha vuelto envuelta en polémica debido a unas controvertidas declaraciones sobre la prostitución durante una entrevista en el programa «Liarla Pardo». «Yo opté, elegí estar ahí, igual que si hubiese elegido ser azafata de Fórmula 1, ¿por qué no puedo ser azafata de Fórmula 1? Hay que tener cuidado con eso, tú no me puedes coartar a mí mi libertad si quiero ser prostituta, azafata de Fórmula 1 o modelo, ¿puedo elegirlo yo?», respondió al ser preguntada por si le parecía machista la forma en la que dio el salto a la fama, a través de un concurso de belleza.

Tras esto, se produjo una oleada de críticas en redes sociales contra la presentadora.

#liarlapardo36 la Eva González defendiendo la “libertad” de ser mujer objeto: modelo, azafata de fórmula 1, prostituta... qué tal ser valorada por la inteligencia en lugar del físico y aspirar a trabajar en algo que no sea vender tu cuerpo para disfrute de otros? — ♓️ (@LucienZenovka) 10 de marzo de 2019

#LiarlaPardo36 Eva González, una cosa es elegir tu trabajo y otra es que te elijan la ropa y que esa ropa este diseñada para que tu trabajo sea ser reclamo sexual. Concursar para Miss no es un trabajo. — Juan Ignacio (@Astroboy1971) 10 de marzo de 2019

Que Eva González acaba de decir que ella tiene libertad para elegir ser modelo o azafata o prostituta. Me acabo de quedar totalmente de piedra. — Marta (@Marta_esc) 10 de marzo de 2019

Eva González, a ver si me arrepiento de lo que he dicho antes de ti, lo de ser libre para prostituirse no me convence, un “trabajo” que denigra a la mujer y en un porcentaje alto controlado por mafias... #LiarlaPardo36 — JimenaCampeador (@jimenacampeador) 10 de marzo de 2019