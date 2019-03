Twitter La pelea de Isabel Rábago y Carme Chaparro: «Lecciones de feminismo no me da nadie» La periodista desató la polémica en Twitter después de un mensaje en el que decía: «No, no soy feminista. Soy femenina y me gusta ser mujer. La mujer que yo quiero ser, no la que quieren que sea»

Isabel Rábago desató la polémica en Twitter después de un mensaje en el que decía: «No, no soy feminista. Soy femenina y me gusta ser mujer. La mujer que yo quiero ser, no la que quieren que sea». Un controvertido tweet al que le respondió la periodista Carme Chaparro a través de la misma vía: «Isabel, ¿entonces crees en la superioridad del hombre sobre la mujer? Porque el feminismo es la doctrina que promulga que hombres y mujeres tienen los mismos derechos. Eso. Y nada más. Feminismo no es lo contrario que machismo».

Ayer, Rábago acudió al programa «Ya es mediodía» donde se ha defendido de las críticas recibidas: «Lo que yo quería decir es que no soy la clase de feminista que quiere imponer la izquierda, sino la mujer que yo quiero ser; no creo que haya algo más feminista que eso. Además, no desprecio a los hombres por el mero hecho de ser hombres. Me he levantado y me encuentro un montón de insultos y vejaciones y he sido foco de críticas en las redes por mujeres que me dan lecciones de feminismo», dijo en referencia al mensaje enviado por su compañera de profesión. «Lecciones de feminismo no me da nadie. Lucho a favor de las mujeres día a día. Nadie me va a poner etiquetas, las etiquetas me las pongo yo. A todos los compañeros que me están señalando, no voy a pedir disculpas porque creo en las mujeres y creo en la igualdad. Lucho por la igualdad pero no a la manera que quieren algunas. No desprecio al hombre por ser hombre. Ni lo voy a ahacer. No tolero lecciones de mujeres que ponen en el foco de las redes para que se me humille y se me maltrate», zanjó.