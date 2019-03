Twitter Gerard Piqué se queda sin palabras tras un brutal «zasca» por parte de «La Resistencia» El central azulgrana publicó en sus redes sociales su ofrecimiento para acudir como invitado al programa

ABC Madrid Actualizado: 26/03/2019 19:49h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El jugador del FC Barcelona, Gerard Piqué, se convirtió esta semana en noticia después del partido entre las selecciones Catalunya y Venezuela, celebrado el pasado lunes. El futbolista mandó callar a una parte de la grada que gritaba contra España. «Respeto por encima de todo porque hay que predicar con el ejemplo. Es intolerable la falta de respeto. Animar al equipo está genial, pero no hay que faltar al respeto», afirmó.

Pero Piqué hoy también ha sido noticia por algo completamente diferente. El central azulgrana publicó en sus redes sociales su ofrecimiento para acudir como invitado al programa «La Resistencia». Un tuit en el que preguntaba si se podía «autoinvitar» al programa con la condición de que pasaba «de darle la mano a Broncano», y la respuesta del community manager a través de la cuenta oficial del programa no ha esperado para publicar su respuesta. «¡Hola, Gerard! Actualmente estamos desbordados y no nos quedan plazas para venir de público. Aquí te dejo el formulario».

¡Hola, Gerard! Actualmente estamos desbordados y no nos quedan plazas para venir de público.



Aquí te dejo el formulario → https://t.co/2laIFCAXmxhttps://t.co/iz5Z69NspI — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) 26 de marzo de 2019

Una respuesta que ha sentado como un jarro de agua fría al capitán del Barcelona, quien ha respondido con una clara indignación por no haberle mandado el formulario por mensaje privado. «No me has pasado el formulario por DM...». Una conversación que no ha terminado ahí, pues el programa le ha contestado: «Ve preparando la cuenta bancaria».

Unos mensajes cruzados que el futbolista ha intentado falsear publicando solo la parte que le interesaba y que el espacio televisivo ha corregido tildándole de «sinvergüenza».