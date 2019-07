Dos de las familias más adineradas de Europa, los Goldsmith y Rothschild, han quedado destrozadas tras el reciente fallecimiento de la heredera del imperio a los 15 años. La joven Iris Anabel sufrió un accidente de quad, bajo el que quedó atrapada, en la finca familiar de Somerset, Inglaterra. Los servicios de emergencia acudieron al lugar de inmediato, pero no pudieron hacer nada por salvar su vida.

Un amigo del exmatrimonio ha recordado para el tabloide «The Daily Mail» a la joven y lo mucho que sus padres la querían: «Iris era pura dinamita, una delicia. Todos en la familia la querían profundamente. Era guapa, encantadora, inteligente y la persona más delicada que alguien podía conocer».

Su padre Ben ha querido compartir unas palabras por Twitter a pesar de no «encontrar las adecuadas», como él mismo confiesa en el desgarrador mensaje que ha publicado: «Querido Dios, ¿puedes, por favor te lo pido, devolverme a mi buena, preciosa y brillante niña pequeña? Y si no puedes, por favor, cuídala de la forma más especial que sepas. La quiero tanto, tanto, y estoy tan orgulloso de ella. Me duele demasiado para poderlo describir».

Dear God, please can I have my beautiful, brilliant, kind little girl back, please God. And if not, please take extra special care of her. I love her so so much and I’m so proud of her. It hurts me so much I can’t describe. pic.twitter.com/HfRlvDB1e8