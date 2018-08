¿Alguien se acuerda de Pete Doherty? Músico, cantante de The Libertines, ex de la modelo Kate Moss... El artista prosigue con su vida de excesos, esa que tantas veces le llevó a las portadas, y este miércoles se ha convertido en uno de los nombres más repetidos en Twitter. ¿El motivo? Su pantagruélico desayuno.

El Dalby Cafe, un establecimiento de Cliftonville (Reino Unido), ha sido el encargado de devolver a Doherty al candelero. El establecimiento ha publicado varias imágenes en las que se ve al cantante ante un desayuno descomunal, compuesto por cuatro huevos fritos, cuatro lonchas de bacon, cuatro salchichas, una hamburguesa, patatas fritas, alubias, tomates, aros de cebolla, champiñones, dos rebanadas de pan y café.

Según su cuenta de Facebook, este es el desayuno que ofrece gratis a cualquier cliente con la condición de que se lo coma todo en menos de veinte minutos. «Vino, vio y venció, se lo zampó en 19 minutos y medio», cuentan los dueños del local. En total, el menú suma unas 4.000 calorías. Insuficientes para Doherty, que remató el banquete con un batido de fresa.

Pero no solo el menú de desayuno ha llamado la atención de los internautas. Y es que el aspecto desaliñado del artista de 39 años se ha convertido en la mejor excusa para llenar las redes sociales de memes.

Big breakfast Pete Doherty looks at me the way my nana did when I took the Lord's name in vain pic.twitter.com/K2b8QkQR4X