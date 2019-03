Twitter Carmen Lomana repudia a su hermano tras su fichaje por Vox: «Que nadie me vincule a ellos» Rafa Lomana ha sido en numerosas ocasiones objeto de duras críticas hechas por su propia hermana

Rafa Lomana es entrenador, experto en nutrición y socorrista profesional de montaña y ahora encabezará la lista de Vox por Albacete. A pesar de que la vida profesional de este amante del esquí goza de buena salud, no parece que así sea en el ámbito personal. Rafa ha sido en numerosas ocasiones objeto de duras críticas hechas por su propia hermana, Carmen Lomana.

La rubia televisiva increpó a su hermano que utilizase su fama para entrar en «Supervivientes 2014». «Está utilizando mi nombre. Le deseo lo mejor, pero que me deje en paz. Él no se trata con nadie de la familia», publicó la millonaria ese año en Twitter. Ahora, cinco años después, Carmen Lomana vuelve a atacar a su hermano tras enterarse de su fichaje por Vox. «Pido a la prensa y a todos los que me sigáis que nadie me vincule a Vox. Por hacer un favor me equivoqué. No tenía intención alguna de votar a Vox. Tras ver las noticias de hoy, menos todavía. Merecemos políticos honrados, formados y con un pasado intachable. Me apena que mi nombre salga junto al de otra persona vinculada con Vox que hace mucho tiempo nada tiene que ver conmigo», escribió a través de la misma red social.

Y por favor pido a la prensa y a todos los que me sigáis que nadie me vincule a @vox_es. Por hacer un favor me equivoqué. — Carmen Lomana (@Carmen_Lomana) 26 de marzo de 2019

A pesar de que los tuits de Lomana parecen estar teñidos con cierto resquemor, ella siempre ha asegurado que no cuenta todo lo que hay detrás de su relación con su hermano: «Es la realidad y yo no sé ser una cínica. Y eso que me muerdo la lengua», dijo en 2014.