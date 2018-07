Twitter El extraño gesto de Melania Trump tras darle la mano a Putin La red se ha hecho eco de lo expresiva que resultó la primera dama estadounidense al conocer al mandatario ruso

Era una de las reuniones más importantes de la esfera política internacional. Donald Trump y Vladimir Putin se dejaban ver juntos hace unos días en Helsinki. Además de la polémica suscitada a raíz del balón que el mandatario ruso le regaló a su homólogo estadounidense -ya que se comentó que podía ser una estrategia de espionaje para introducir un micrófono en la Casa Blanca-, la cita dejó otras anécdotas más visibles.

Melania Trump, fiel a su rostro inexpresivo y acostumbrada a su postura reacia a dar la mano a su marido en más de una ocasión, tuvo que seguir el protocolo y saludar a Putin. Lejos de guardar las formas, su cara emitía una mezcla entre miedo y respeto, hecho que la red social Twittter no ha querido pasar por alto.

vean la cara de la Melania cuando deja de saludar al Putin, no para de reir cada vez que veo el video pic.twitter.com/P6Ib0wkDnd — Luis Rod (@luis_rod77) 18 de julio de 2018

Mientras que el usuario @luis_rod77 se limitaba a reirse, @srmduke87 optaba por mostrar su intercidumbre. «Oh Dios mío, llevaba todo el día buscando esto. ¡Mira su cara!», ha escrito.

OMG I was looking for this all day - they finally just showed it on MSNBC

Watch her face!! pic.twitter.com/nBSEKshhlJ — SRM_MD❄️🌵❄️ (@srmduke87) 17 de julio de 2018

«Ese desolador momento en el que te das cuenta de que todos los que amas morirán y se pudrirán algún día / conocerás a Vladimir Putin», ha expresado el usuario @ZahraMulroy

That bleak, bleak moment when you realise everyone you love will one day die and rot/you meet Vladimir Putin.https://t.co/JpqNC6YVED — Zahra Mulroy (@ZahraMulroy) 18 de julio de 2018

«Mirad la cara de Melania, está horrorizada. Estoy empezando a sentirme como ella», ha manifestado la usuaria @iamsunnycarter