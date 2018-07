La fama siempre es un arma de doble filo y el ejemplo más claro es Demi Lovato. A pesar de su éxito sobre los escenarios, la cantante no es capaz de dejar a un lado sus adicciones. Tras su última recaída, que ha provocado su ingreso en un hospital de Los Ángeles debido a una sobredosis de heroína, sale a la luz una confesión que ella misma hizo a través de su cuenta de Twitter.

La cantante reveló a sus más de 57 millones de seguidores que de pequeña había sido violada. No fue un momento de bajón, ni una reprimenda, esta declaración formaba parte del juego de moda en las redes sociales en el que los usuarios pueden interactuar con sus ídolos mediante preguntas que más tarde ellos responden de forma pública.

Una fan le lanzó una pregunta sencilla: «¿cuál es la mejor broma que has hecho en toda tu vida?». La respuesta, lejos de prevenir el desenlace, hablaba de un susto a su guardaespaldas. «Contraté a una chica de la noche en Vegas y la mandé a la habitación de hotel de Max para sorprenderle».

Pero la declaración no quedó ahí y la artista continuó en un hilo su relato. «Entró en su habitación sin permiso y le pilló en su “área”, él solo se asombró jajajaja»

Sin embargo, este comentario no resultó graciosa para los usuarios de Twitter y recriminaron a la intérprete del tema «Sober» -tema en el que precisamente habla sobre su adicción- que bromease con un hecho que se entendía como abuso sexual a su guardaespaldas.

For all of those coming at me rn, listen to the lyrics of Warrior and maybe you’ll have more compassion for someone who made a simple mistake. Of all people I know about sexual abuse. You don’t have to educate me.