Atacan a Belén Esteban por su constante acoso a Toño Sanchís: «Es una bruja. Va a hacer daño»

Después de tener que subastar su casa por orden judicial para hacer frente a la deuda que tiene con Belén Esteban tras el juicio, Toño Sanchís se enteró hace unos días que la colaboradora de televisión le demandará por vía penal. La de San Blas explicó el pasado fin de semana en «Sábado Deluxe» que hasta que no cerrara esta parte del proceso que tenía contra Toño no podía abrir uno nuevo y que en este proceso cerrado no lo puede meter, pero que en el penal sí: «No lo ha podido hacer antes para no paralizar el proceso que estaba abierto, pero ahora sí que lo voy a hacer».

El exrepresentante ha visto como su imagen ha sido pisoteada día sí, día también por la televisiva, quien utilizaba su posición en «Sálvame» para arremeter duramente contra el que fuera su mano derecha. Toño Sanchís no solo ha perdido conta Belén Esteban en los tribunales, también en los platós de televisión. Su entrada a los platós de Telecinco está vetada desde entonces y ya no cuenta con el micrófono que le proporcionaban para poder increpar contra la colaboradora de «Sálvame». Su presencia en fiestas y photocalls también se ha visto mermada.

Tras meses de guerra sin cuartel, los televidentes y usuarios de las redes sociales ya están cansados del continuo acoso de la televisiva hacia su exrepresentante. «Ojalá pagues todo el daño que le estás haciendo, amargada infeliz», «Es una bruja de las malas. Va a hacer daño de forma gratuita» o «Intenta soltar su discurso sin saber de qué habla. Ya de por sí no sabe expresarse, y con las chuletas se lía más que otra cosa», son algunos de los cientos de comentarios contra la «princesa del pueblo».