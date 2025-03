El triángulo amoroso que destapó el Ministerio de Cultura

Amor, traición y arrepentimiento condensan la trama del icono del ballet romántico «Giselle», estrenado en la ópera de París en 1841 y reinterpretado una y mil veces a lo largo de dos siglos. Una temática atemporal que subraya las reglas del juego del querer y ... la seducción que rigen nuestro día. Su última versión se estrenó el pasado 9 de diciembre en el Teatro de La Zarzuela de Madrid, de la mano de la Compañía Nacional de Danza dirigida por Joaquín de Luz , un apuesto bailarín de San Fernando de Henares y sonrisa cautivadora al que durante sus años en Nueva York confundían con Tom Cruise . El elenco de la obra lo componen 42 bailarines, entre los que figura Kayoko Everhart , cuya belleza exótica desvela sus raíces de madre japonesa y padre afroamericano. Joaquín y Kayoko protagonizan esta semana, junto al actor Martín Rivas , un triángulo pasional, donde no ha faltado ni el amor ni la traición ni algo de arrepentimiento.

Gracias al Ministerio de Cultura y no a golpe de exclusiva rosa, quién lo iba a decir, trascendió que el actor Martiño Rivas y Kayoko habían roto tras más de tres años juntos y una hija en común, nacida en abril de 2019. Cuando el público daba por hecho que seguían juntos, puesto que a finales de agosto aún compartían estampas familiares de su veraneo en Galicia, el Ministerio anunciaba esta semana que había puesto en marcha una investigación para esclarecer si había existido un trato de favor en el ascenso de Kayoko a bailarina primera figura en «la compañía dirigida por su novio». ¿Dónde quedaba entonces su relación con Martiño?

La foto que acompaña a esta crónica no deja lugar a dudas. Un beso pasional a la intemperie, que evidencia que el hijo del escritor Manuel Rivas ya solo forma parte del pasado amoroso de la bailarina. Fue tomada el 8 de diciembre a la salida del teatro La Zarzuela. Y los paparazi que pretendían hacer caja el pasado jueves, tras conocerse el escándalo, no tuvieron demasiada suerte. La función (en cartel a diario hasta el 22 de diciembre y con las localidades agotadas) se suspendió después de que cuatro miembros del ballet dieran positivo en coronavirus. Ayer tampoco se celebró la función, a la espera de los resultados de los test de todo el elenco, y decidir si hoy se puede interpretar.

Kayoko entró a formar parte de la Compañía Nacional de Danza en septiembre de 2004, bajo la dirección artística de Nacho Duato . En 2012 asciende a la categoría de bailarina principal, bajo la dirección artística de José Carlos Martínez . Joaquín es nombrado director de la Compañía en marzo de 2019, tomando las riendas en la práctica en septiembre de ese mismo año.

El pasado 5 de noviembre, se celebró en la sede de la Compañía en el paseo de la Chopera una audición para opositar a una plaza de Bailarina Primera Figura. Una categoría de nueva creación, con ocho aspirantes al puesto, de las que solo Kayoko pertenecía a la compañía. El tribunal, presidido por Joaquín, y compuesto por cuatro miembros más, eligió por unanimidad a Kayoko.

Cultura abrió una investigación a través de un proceso administrativo en la Inspección de Trabajo del Ministerio de Cultura y Deporte, con el fin, aseguran fuentes del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, de garantizar la transparencia del proceso, después de que el periódico «El Mundo» recogiera el malestar de varios bailarines de la compañía. ¿Qué fue antes su noviazgo o el ascenso? La pareja sostiene que el ascenso fue anterior a la relación.

«Joaquín siempre ha llevado una vida tranquila y discreta, entre su casa de la calle Ayala y la sede de la Compañía Nacional de Danza. No le gusta estar en boca de nadie por asuntos que no sean profesionales», declara a ABC una fuente de su entorno.

El crítico de danza de este periódico, Julio Bravo , sostiene que cuantificar objetivamente los méritos de Kayoko Everhart para su ascenso es «prácticamente imposible. La danza es una disciplina con criterios muy subjetivos, a unos les gustará más una bailarina y a otros otra. En las compañías, además, siempre existen envidias y rivalidades. Es muy complicado demostrar que haya existido un trato de favor», reflexiona. Por otra parte, dice, Kayoko lleva quince años en la Compañía, donde era ya primera bailarina antes de que llegara Joaquín de Luz. Es una bailarina dúctil y de gran personalidad».

El propio Joaquín prefiere no entrar en pormenores sobre su noviazgo. «El proceso de investigación está en curso para disipar todas las dudas al respecto. Seguimos trabajando con la máxima seriedad. Sobre mi vida privada no me voy a pronunciar», declaró a ABC.

De Luz ha salido recientemente de un noviazgo con la estadounidense Katie Currier , bailarina de la Peridance Contemporary Dance Company de Nueva York y coordinadora en la Jacqueline Kennedy Onassis School, perteneciente al American Ballet Theatre. El bailarín previamente estuvo casado con Carmen Corella , hermana de Ángel Corella -compañero suyo en el Ballet de Víctor Ullate -. En el historial de Martiño figura la actriz Irene Escolar , con la que salió durante nueve años tras conocerse en el rodaje de «Los girasoles ciegos» (2008).

Al margen de su vida privada, también se han vertido sombras de duda sobre la firma de Joaquín como adaptador, junto al director de orquesta Oliver Díaz, de la música de «Giselle». En este sentido, el portal de transparencia del Ministerio verifica un contrato superior a los 43.000 euros por derechos coreográficos y musicales de la versión musical de la obra.