El tremendo enfado de Ortega Cano con «Sálvame» por cuestionar su orientación sexual «Yo soy un señor de los pies a la cabeza y que no me gustó lo que hicieron con mi nombre», dijo el diestro visiblemente molesto

ABC Madrid Actualizado: 03/11/2020 22:21h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La pasada semana en «Sálvame» se cuestionó la orientación sexual de José Ortega Cano durante su nueva sección «Quiero dinero», que consiste en diferentes retos a los que se enfrentan los colaboradores del programa para saber por cuánto se venderían.

El pasado jueves le tocó el turno a Antonio David Flores, quien se sometió a una serie de preguntas por el resto de sus compañeros sobre su primera esposa, Rocío Carrasco, y la situación familiar de la familia Jurado. Entre las cuestiones que se plantearon, el ex Guardia Civil tuvo que responder si comenzó su relación con Rocío Carrasco por ser hija de Rocío Jurado. Algo que él negó con rotundidad: «Yo estaba muy enamorado de ella y Rocío también de mí». También negó haber vendido la exclusiva del embarazo de la hija de «la más grande». «¿Has deseado la muerte de Fidel Albiac?», le llegaron incluso a preguntar. A lo que él respondió que jamás había deseado la muerte a nadie, ni de su peor enemigo. La última pregunta, con la que el colaborador ganaría 5.000 euros, fue en la línea de las anteriores: «¿ Se te insinuó Ortega Cano en Central Park en Nueva York?» y, a pesar de que Antonio David Flores lo negó, el polígrafo señaló que mentía.

José Ortega Cano y Ana María Aldón - Gtres

Ayer, el diestro llamó a «Sálvame» para dejar las cosas claras: «Yo soy un señor de los pies a la cabeza y que no me gustó lo que hicieron con mi nombre». Preguntado por el momento en Central Park, Ortega Cano colgó el teléfono visiblemente molesto. Tras esto, Jorge Javier Vázquez afirmó que encuentra comprensible «que a él no le gustara la pregunta, a mí ese tipo de preguntas no me gustan, no sé si era una leyenda urbana o qué», dijo en relación a este tema.

Esta no es la primera vez que el programa del corazón por excelencia pone en duda la orientación sexual del torero. En el año 2011 «Sálvame» aseguró que en una ocasión Rocío Jurado se lo encontró con Juan de la Rosa en una actitud comprometida. «Me tratan como maricón, que para mí merecen mucho respeto aquellas personas que sean gays o dejen de serlo, pero no lo soy», y aseguró: «Son mentiras sobre mentiras».