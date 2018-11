La traumática vida de Sinead O’Connor: maltratos, vejaciones y un trastorno bipolar

«Estoy orgullosa de anunciar que me he convertido en musulmana. Es la conclusión natural de cualquier viaje teológico inteligente. Cualquier estudio de las escrituras conduce al islam. Esto hace que el resto de escrituras sean redundantes. Recibiré un nuevo nombre: Shudada». Este es el mensaje con el que Sinead O’Connor ha anunciado que abraza una nueva religión. La famosa cantante aprovechó para dar las gracias «a todos los hermanos musulmanes que han sido tan cariñosos» de darme la bienvenida a su comunidad.

La cantante irlandesa tuvo en vilo al mundo entero en las navidades de 2015 cuando fue hallada y rescatada por la Policía en un hotel de Dublín tras haber anunciado en su cuenta de Facebook que había ingerido una sobredosis. En su texto denunciaba que su familia la ignoraba y decía que llevaba semanas llorando tras haberse sometido en agosto a una histerectomía. En la red social asegura que si no hubiese avisado su familia nunca habría descubierto su situación: «Podría estar muerta aquí durante semanas y nunca lo habrían sabido. Parece que soy una basura que merece ser abandonada, tomada como una mierda justo después de que me quitasen los ovarios y el útero». Afortunadamente la Policía llegó a tiempo.

Esta no fue la primera vez que la cantante intentó quitarse la vida. Una semana antes del trágico suceso una amiga aseguró que ya había amenazado con suicidarse y en 1993, cuando tenía 33 años, llevó a cabo otra intentona. De personalidad desequilibrada, Sinéad O’Connor contó en 2007, en el popular programa de Oprah Winfrey, que hacía tiempo que le habían diagnosticado un trastorno bipolar.

O’Connor ha llevado una vida atormentada desde su niñez. Su padre –un abogado– y su madre se divorciaron cuando tenía ocho años, algo especialmente traumático en la muy católica Irlanda de entonces. Además el divorcio se convirtió en un culebrón. El progenitor presidió una asociación de divorciados y llegó a debatir en la radio con la madre sobre su cisma. Sinéad quedó a cargo de su progenitora, que la sometió a maltrato físico. Cuando volvió con su padre fue sorprendida robando en una tienda y la internaron 18 meses en una rancia institución para mujeres descarriadas, donde según ella sufrió todo tipo de vejaciones.

Tras escapar a Dublín se buscó la vida cantando con su guitarra en calles y pubs, hasta que la descubrieron los dueños de una pequeña discográfica inglesa. Su primer disco, «El león y la cobra», de 1987, vendió ya medio millón de discos y se elogió su originalidad. En 1990 se convierte en estrella planetaria con una canción prestada, «Nothing Compares 2U», una cesión del disperso genio Prince. La fama no le sentó nada bien.

O’Connor ya había dado aviso de su talante polémico cuando en 1989 apoyó la violencia del IRA, aunque luego se retractó. En 1990 se negó a permanecer en un escenario de Nueva Jersey cuando sonaba el himno estadounidense. Al año siguiente boicoteó la entrega de los Grammy y no quiso recoger su premio alegando que los galardones eran demasiado comerciales. En 1992 levantó una enorme polvareda al romper una foto del Papa Juan Pablo II en un programa de máxima audiencia en EE.UU. Tres años después se ordenó sacerdotisa por una secta escindida del catolicismo, la Iglesia Latina Tridentina, que llegó a ascenderla a archidiácono por su distinguida labor con los sin hogar dublineses.

“A good way to react to Sinéad O’Connor is to listen to her music, which is wonderful.” @asarahlarson on the artist: http://t.co/mlNrus1XiT