El «trauma» infantil de Paris Hilton: «Aún tengo pesadillas» La socialité comparte un adelanto de su documental «This is Paris», en el que se sincera sobre numerosos aspectos de su pasado

ABC Actualizado: 22/08/2020 23:25h

Paris Hilton está dispuesta a recuperar el trono. La heredera de la famosa cadena hotelera se ha convertido en protagonista esta semana después de anunciar el estreno de su documental «This is Paris», una especie de película autobiográfica en la que la socialité ha prometido desnudar sus sentimientos y hablar sobre numerosos aspectos desconocidos de su pasado. «Nunca me he abierto tanto sobre mi vida, pero finalmente estoy lista para compartir mi verdad», asegura.

Para abrir el apetito de sus fans hasta el lanzamiento, el próximo 14 de septiembre, Paris ha compartido un teaser del documental en el que habla sobre un suceso muy traumático de su infancia del que nadie le dejaba hablar. «Algo pasó en mi niñez que nunca le he dicho a nadie. Y no podía contároslo porque, cada que vez que lo intentaba, me castigaban. Todavía tengo pesadillas».

Entre lágrimas, deja el misterio abierto de este hecho que detallará en el documental y que, asegura, a día de hoy aún condiciona su vida. Aunque en el tráiler no cuenta qué fue exactamente lo que pasó, ha buscado generar intriga mostrando las reacciones de su madre y su hermana ante tal confesión. «Dicen que la mente puede olvidar, pero el cuerpo nunca olvida», deja caer Nicky, su hermana. Kathy, su madre, rompe a llorar en ese momento.

¿Dificultades?

En lo que se ha podido conocer del documental, Paris trata de mostrar las «dificultades» que se ha encontrado a lo largo de su vida, eso sí, desde una posición más que privilegiada. «Siempre estoy mostrando esta fachada de estar feliz o tener una vida perfecta», cuenta. Y es que, asegura, aunque millones de personas en el mundo la conocen, la heredera siente que ni ella misma sabe quién es.