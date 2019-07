Las transparencias extremas de Sandra Gago, la prometida de Feliciano López

ABC Madrid Actualizado: 11/07/2019 10:52h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Pedro del Hierro exhibió ayer sus creaciones en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol durante la Semana de la Moda madrileña, donde 42 diseñadores se darán cita en esta 70 edición de la llamada Mercedes Benz Fashion Week Madrid.

A pesar de los impresionantes diseños que presentó ayer el director creativo de la firma, Nacho Aguayo, en su colección «Superbloom»; lo que más llamó la atención de la pasarela fue la participación de la modelo Sandra Gago, quien desfiló para la marca con un minivestido de diseño cruzado con transparencias.

La modelo -y nueva musa de Pedro del Hierro- también lució un vestido largo, azul cielo y con lentejuelas. Sin embargo, el que más llamó la atención fue el segundo por sus atrevidas transparencias.

Sandra Gago, saltó al mundo del papel couché después de que saliese a la luz su noviazgo con el tenista Feliciano López. La pareja se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida y a punto de darse el «sí, quiero». Ayer, la modelo volvió a subirse a la pasarela y en esta ocasión lo ha hecho con un espectador de lujo, su futuro marido.

Tras el desfile, la modelo posó en el photocall con un vestido tipo wrap de manga corta, azul cielo y de corte minimalista. Un diseño de Pedro del Hierro que acompañó con unas sencillas sandalias de tiras finas en color negro y joyas de Rabat. Durante el posado, la pareja respondió a las preguntas de los periodistas que se centraban sobre todo en su inminente boda, que se celebrará en Marbella el próximo 20 de septiembre: «Falta decidir la música y poco más», aseguraba el tenisat con una sonrisa de oreja a oreja, aunque confiesa que todavía no hay planes de luna de miel: «Hasta que no acabe la temporada no habrá. Haremos un viaje pero no será muy largo porque seguramente el año que viene seguiré jugando». Por su parte, la modelo no ha querido desvelar muchos detalles sobre su vestido de novia, tan solo que «será muy clásico y sencillo».

El tenista aprovechó para declarar su amor en público a su prometida: «Sandra es la persona con quien comparto todo. La que más me apoya. La que más me entiende. La que está siempre ahí», además de recordar su primer encuentro: « Fue una de las mejores semanas de mi vida deportiva. Me hizo ilusión que Sandra me viera jugar bien y ganar algo tan importante. Cuando la conocí estaba viviendo la etapa del final de mi carrera deportiva».