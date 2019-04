El trágico final de Karl Lagerfeld: «Estaba en total negación de su enfermedad» Dos meses después de su fallecimiento, Inès de la Fressange ha concedido la primera entrevista en la que detalla los últimos días del diseñador

Karl Lagerfeld, quien falleció en París el pasado 19 de febrero a los 85 años víctima de un cáncer de pancreas, preocupó un mes antes de su muerte al no aparecer a saludar en el último desfile de Chanel -una cita ineludible para el genio alemán-. Y finalmente Natasha Fraser-Cavassoni, íntima amiga del káiser de la moda, confirmó las peores predicciones a través de una carta escrita por al diario británico «Daily Mail». Una enfermedad que el modisto había mantenido en estricto secreto y de la que ni siquiera su círculo más íntimo tenía constancia.

Tan solo unas pocas personas, entre las que se encontraban Inès de la Fressange, musa de Karl Lagerfeld para Chanel en la década de los 80, estaban al tanto de la enfermedad del diseñador. Y esta semana, dos meses después de su fallecimiento, ha concedido la primera entrevista para «France 2», en la que detalla los últimos días de su enfermedad.

La modelo confesó que varios meses antes de su muerte, la salud del se fue deteriorando notablemente, pero que aún así trabajó hasta el día antes de su muerte. «Tan solo faltó a dos desdiles en enero por estar demasiado cansado para asistir», afirmó. Inès de la Fressange confesó que el alemán nunca aceptó a la enfermedad. «Estaba en total negación de su enfermedad» pues «temía la enfermedad y el hospital» dijo durante la entrevista emitida el pasado lunes.

«Una vez le envié un mensaje de texto pidiéndole que viniera el día de Año Nuevo y él me dijo: 'Tengo un poco de frío', que en el lenguaje de Karl Lagerfeld significa estoy muy enfermo», dijo tras recordar la última vez que le vio durante un desfile de la firma: «Fue en septiembre. Asistía a su último desfile de Chanel. Por primera vez, él me tomó de la mano y no me soltó».

Durante los 30 años de amistad con el diseñador, nadie como ella supo capturar la imagen de elegancia inteligente, morena, austera y atractiva de Mademoiselle Chanel. Inès de la Fressange fue la primera modelo que firmó un contrato en exclusiva para una maison. Desfilaba para la casa parisina y aparecía en sus anuncios de moda y perfumería. Su dueto profesional con Lagerfeld duró 20 años, pero su amistad aún perduraba y la admiración era mutua.