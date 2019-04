GH Dúo La trágica vida de María Jesús Ruiz a su salida de «Gran Hermano Dúo» Pese a las penurias que la modelo está sufriendo dentro de la casa de Guadalix de la Sierra, su vida no mejorará fuera del reality

ABC Madrid Actualizado: 10/04/2019 13:59h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Julio Ruz: despechado y con un pie en la cárcel

Telecinco celebra esta semana la gran final de «Gran Hermano DÚO», su «reality» por parejas que se ha convertido en un nuevo fenómeno en la factoría de entretenimiento de Mediaset. Con María Jesús Ruiz, Alejandro Albalá, Kiko Rivera y Juanmi Martínez concurriendo a esta última fase, la primera parte como clara favorita para su triunfo final en el programa. Pese a las penurias que la modelo está sufriendo dentro de la casa de Guadalix de la Sierra, la vida de María Jesús no mejorará fuera del reality por los trágicos frentes a los que deberá enfrentarse.

Exparejas

Esta semana han salido a la luz los problemas judiciales a los que se enfrentan dos de sus exparejas: Julio Ruz y José María Gil Silgado.

El primero de ellos, expulsado de manera disciplinaria de «GH Dúo» tras un altercado que protagonizó con a su expareja, se enfrenta junto a su tía Valvanera a dos años y medio de cárcel y una multa de 1,45 millones de euros por haber defraudado 729.505 euros a Hacienda en un delito contra la Seguridad Social. El Fiscal asegura que el empresario y su tía crearon «un entramado de empresas», y a pesar de que se trataba de empresas diferentes, «todas se dedicaban prácticamente a la misma actividad y formaban un grupo con unidad de dirección en todas ellas y trasvase de trabajadores», según el Ministerio Público. Según informa la Fiscalía, en las nóminas de los trabajadores de las empresas de Julio Ruz realizaba deducciones por las cuotas de la Seguridad Social. Sin embargo esas cantidades no se ingresaban en la Tesorería.

Por otra parte, Gil Silgado ha sido condenado esta semana a cinco meses de cárcel por abandono de familia y tendrá que indemnizar a su exmujer, Pilar de la Rosa y a su hijo. «Tras la firma del divorcio en el año 2013 se llegó al acuerdo de que debería pagar Gil Silgado una pensión a su hijo y a su ex. A su hija Anabel Gil no porque ya trabajaba. Pero esta pensión no la ha dado prácticamente ni un mes», explicó Gema López en «Sálvame». Además de esto, el empresario deberá pagar una indemnización de «22.000 euros más intereses a su hijo y 30.000 euros más intereses a la madre».

Madre

Juani, la madre de María Jesús Ruiz que se ocultaba en el anonimato hasta que decidió dar la cara por su hija y acudió como su firme defensora al plató de Mediaset, ha desvelado en numerosas ocasiones que el paso de su hija por el reality le está repercutiendo gravemente en su salud. La madre de la modelo asegura que ha tenido que acudir a especialistas para sobrellevar el acoso que está sufriendo su hija dentro de la casa de Guadalix de la Sierra.

Antonio Tejado

Antonio Tejado entro en «GH Dúo» junto a su ya expareja Candela, pero poco después rompieron y, una vez que ella fue expulsada de «GH DÚO», Antonio tuvo un romance con María Jesús. «Los dos tenemos claro lo que queremos. No estamos juntos», zanjó ella desde el primer momento. La cosa no acabó tampoco bien para ellos y el sevillano se convirtió en su archienemigo pues la modelo llegó a insinuar que era un maltratador por su actitud machista y que ella tenía miedo porque «es capaz de todo».

Un breve pero intenso romance que dejó algunos de los momentos más impactantes de la primera edición del reality. Tras su expulsión, Antonio Tejado aseguró en «Viva la Viva» estar arrepentido de su «noviazgo»: «Lo de María Jesús fueron pocos días gracias a Dios», dijo para zanjar el tema.