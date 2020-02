Toñete Catalán: «No puedo negar mi apellido, pero yo ya he hecho cosas importantes en la plaza» El hijo del fundador de NH y AC Hoteles comparte cartel con Cayetano en el festival taurino de La Flecha

Ana Mellado SEGUIR Madrid Actualizado: 15/02/2020 00:50h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Empezó a soñar con capotes cuanto solo era un niño. Un buen día, en la tranquilidad del hogar, viendo en la televisión una corrida de toros en Pamplona le picó el gusanillo. Supo que aquello era lo suyo. «Es una vocación que no tiene mucha explicación, en mi familia nadie se dedica a esto», declara Antonio Catalán Palazón (22 años), hijo del empresario Antonio Catalán Díaz, fundador de la cadena hotelera NH y AC Hotels by Marriott y de Candela Palazón, actriz que hace años fue chica Hermida en Televisión Española.

Antoñete toreará mañana en la sexta edición del Festival Taurino de La Flecha. «Me ilusiona mucho, es la primera corrida de mi segunda temporada como matador de toros. La ganadería la conozco bien y Valladolid significa mucho para mí porque he triunfado allí como novillero y mi apoderado Manolo Sánchez también me vincula mucho a esta tierra. He entrenado en el campo y me he preparado bien físicamente».

Toñete, con su madre Candela Palazón, conocida como chica Hermida

A sus 22 años, tiene las ideas muy claras. Renunció a su carrera de Económicas para dedicarse al 100% a su pasión. «Igual la retomo más adelante, pero era muy difícil compaginarlo. El toreo es una profesión muy exigente que demanda muchas horas y llegados a un nivel con entrenamientos y mentalización más intensas no se puede ir luego a hacer un examen a la Universidad. Las horas para el ocio apenas existen».

Después de tres años como novillero, y una temporada de 2018 espectacular, tomó la alternativa en septiembre de 2018 en la plaza de Nimes. Cree que ya ha demostrado su valía como para que se le siga colgando la etiqueta de «hijo de». «He hecho suficientes cosas en la plaza como para que se me juzgue como Antoñete el torero y ya está. No puedo negar mi apellido, no puedo negar quién es mi padre, una persona importantísima en su negocio y en su mundo, pero no cabe duda de que yo me estoy abriendo camino en el mío. No tiene nada que ver el negocio de mi padre con el mundo de los toros y mi carrera».