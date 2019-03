Todos los amores que Nicolas Cage ha vivido peligrosamente Matrimonios que han durado un suspiro, demandas por fraude, nulidad... El protagonista de «Leaving Las Vegas» no ha tenido una vida sentimental tranquila

A Mike Figgis se le podría haber ocurrido un episodio tan rocambolesco como el brevísimo matrimonio de Nicolas Cage y Erika Koike para su película «Leaving Las Vegas» (1995), gracias a la cual el actor, de 55 años, ganó un Oscar y se convirtió en la estrella del momento. Sin embargo, como sucede con frecuencia, la realidad supera la ficción. Y en la salvaje carrera sentimental del sobrino de Francis Ford Coppola, y dado que su trayectoria cinematográfica está bajo mínimos, este último episodio ha sido realmente surrealista.

Tal y como avanzaba días atrás la revista «People», Nicolas Cage solicitó la nulidad de su matrimonio con su novia Erika Koike en Las Vegas. Al parecer, Cage y Koike, una maquilladora, se habían casado el sábado 24 de marzo en la «capital del pecado», pero Cage se arrepintió y pidio la nulidad argumentando que estaba muy borracho en el momento de dar el «sí, quiero» a Koike.

Sin embargo, este no ha sido el último, ni el primer noviazgo/matrimonio problemático para Cage. He aquí varios ejemplos.

Christina Fulton

Cage comenzó a salir con Christina Fulton en 1988 y en 1990, se estrenaron como padres: en diciembre de aquel año nació su hijo Weston Coppola Cage. Aquel nacimiento no fue suficiente para mantener viva la llama del amor y rompieron casi de inmediato.

En 2009, Fulton demandó a Cage por 13 millones de dólares, por fraude e incumplimiento de contrato. El caso se resolvió en 2011.

Kristen Zang

Tras romper con Fulton, Cage comienza a salir con la actriz Kristen Zang, entre 1992 a 1994. Cuando conoció a Patricia Arquette, abandonó a Kristen.

Patricia Arquette

Nicolas Cage se casó con Patricia Arquette en abril de 1995, aunque le costó que ella accediera. Al parecer, el actor le propuso por vez primera matrimonio cuando la protagonista de «True romance» tenía 18 años. La boda llegó al cumplir ella 27 años, en 1995. El matrimonio se disolvió en el año 2001.

En una entrevista, en 2015, Arquette contó que no siempre convivieron mientras estaban casados. «Hubo momentos en los que no vivíamos juntos porque siempre estábamos peleando», dijo. «En 1997, por otro lado, mi madre se estaba muriendo (cáncer de mama) y yo me instalé con ella para cuidarla».

Lisa Marie Presley

Cage conoció a la hija del Rey del Rock, Elvis (también fue mujer de Michael Jackson, el Rey del Pop) en el año 2000, mientras seguía oficialmente unido a Arquette. Se casaron en agosto de 2002, durante una ceremonia secreta en Hawai y en el 25 aniversario de la muerte de Elvis Presley.

Cage solicitó el divorcio apenas tres meses después. Y a través de Paul Bloch, su publicista, Lisa Marie emitió el siguiente comunicado: «Estoy triste por esto, pero no deberíamos habernos casado».

Alice Kim

Cage conoció a Kim en febrero de 2004, cuando ella le sirvió unas viandas mientras trabajaba como camarera en un restaurante de Los Ángeles. Se comprometieron dos meses más tarde y contrajeron matrimonio un rancho al norte de California.

En octubre de 2005 dieron la bienvenida a su hijo Kal-El. La pareja se separó en enero de 2016.

Vickie Park

En octubre de 2018, Cage y Kim fueron citados a declarar en relación a una denuncia presentada por una exnovia de Cage, Vickie Park, en la que alegaba que Kim la había estado acosando en las redes sociales. Además, Park afirmó que Cage «abusó» de ella en Viena, después de asistir al Festival de Cine Slash. Park dijo que ella y el actor habían comenzado a salir en junio del año anterior.

En un comunicado conjunto de Nicolas Cage y Alice Kim, negaron «categóricamente las acusaciones absurdas que figuran en la presentación de una orden de alejamiento temporal contra Alice Cage, que fue denegada por el tribunal».