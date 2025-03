Todo sobre el hermano secreto de Terelu Campos y Carmen Borrego

Carmen Borrego , la hija pequeña de María Teresa Campos (que es como una hermana para Rocío Carrasco ), concedió recientemente una entrevista a la revista «Lecturas» en la que habló sin tapujos sobre el conflicto familiar entre su amiga y su hija, Rocío Flores , y no dejó a esta última en muy buen lugar. Unas palabras que hicieron estallar como nunca al padre de la joven, Antonio David Flores , que no dudó en responder.

El ex Guardia Civil aseguró que Terelu Campos y Carmen tienen un hermano secreto en Málaga del que no han hablado nunca. «¡Que hable de su hermano el de Málaga! ¡Que no me tiren de la lengua, que intentan defender a sus amigas cuando tienen el culo lleno de mierda!», estalló. «¿Pero quién es esta persona? ¿Tú has hablado con él? ¿Del padre o de la madre? ¿Qué edad tiene? ¿Tienen relación? ¿Se conocen? ¿Tiene hijos? ¿María Teresa tiene más nietos?», preguntó la presentadora de «Sálvame», Paz Padilla .

Unas preguntas que no han tardado en obtener respuesta. La periodista Paloma Barrientos contó en «El programa de AR» todos los detalles sobre este hombre desconocido. «Ha estado en la redacción donde trabajaba María Teresa, en las fiestas familiares, en el bautizo de Alejandra Rubio , en la primera comunión de Carmen , la hija de Carmen Borrego...», comenzó diciendo. «Cuando íbamos a comer con Campos, estaba allí. No es una persona que hayan escondido», añadió.

Se trata de José María Borrego , un hombre que nació fruto de una relación que el padre de Terelu y Carmen mantuvo antes de casarse con María Teresa Campos. «Es un señor anónimo. No le conocen desde la infancia. Lo han conocido muchos años después, entorno al año 2000», e incluso «durante una temporada estuvo en casa de Carmen, pero hace unos años hubo un suceso y rompieron relación», terminó contando Aladro.