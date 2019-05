Sálvame Toda la verdad sobre el estado salud de Doña Ana, la madre de Isabel Pantoja Aunque nunca ha sido excesivamente mediática, siempre ha estado al lado de la cantante

Doña Ana ha tenido que ver cómo su hija, Isabel Pantoja, era condenada a dos años de prisión, además del pago de una sustanciosa multa por blanqueo de capitales, una situación que le dejó muy tocada. La cárcel supuso un duro varapalo para la matriarca pero sobre todo para la cantante, quien la separación por primera vez en su vida de su madre fue una auténtica pesadilla.

Y es que aunque nunca ha sido excesivamente mediática, siempre ha estado al lado de la cantante; tanto, que incluso se llegó a rumorear que la publicidad que la tonadillera hizo de su virginidad cuando se iba a casar con Paquirri era fruto de las ideas de su madre.

Y es que la sucesión de los hechos le llegaron de golpe a Doña Ana, algo de lo que no se ha recuperado. Desde que la tonadillera ingresase en prisión, su progenitora arrastra un débil estado de salud y la artista no se perdonaría que le pasara algo mientras ella está participando en «Supervivientes». La cantante no dudaría en abandonar el reality si su madre empeorase. «Solo pidió el caso de su madre, que si fuera grave», explicó en «Viva la vida» Luis Rollán, periodista muy unido a la familia. «Estuvo ingresada, pero ya está más estable y mejor», añadió.

Doña Ana - EFE

La hermana de Doña Ana, Macarena, ha aprovechado el tema de conversación para llamar al programa en directo y arremeter durísimamente contra su sobrina: «Me dieron de lado», dijo asegurando que la tonadillera no le deja ver a su hermana desde hace años. «Hace unos siete años que no veo a mi hermana, desde que ella se hizo cargo de la madre y me dieron de lado», y ha añadido: «A mí me han hecho muchos desprecios, muchísimos».

Macarena cree que la familia Pantoja no quiere saber nada de ella por su origen humilde: «Se avergüenzan de la familia. Yo soy vendedora ambulante y otro hijo es también vendedor. Yo trato igual a todo el mundo», e incluso se ha ofrecido para coger un avión y viajar a Honduras para decírselo a su sobrina cara a cara: «Yo de chica tengo muy buen recuerdo de Isabel. Ahora no la reconozco».