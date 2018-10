Tina Turner, se culpa por el suicidio de su hijo: «No me di cuenta» La cantante lamenta no haber visto ninguna señal que la pusiera sobre aviso de lo que sufría su primogénito

ABC

Madrid Actualizado: 23/10/2018 16:32h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La cantante Tina Turner aseguró en una entrevista con la cadena británica BBC, que «todavía no sé qué fue lo que lo llevó al abismo», en relación al suicidio de su hijo mayor, Craig Raymond Turner, el pasado julio. «En ese momento me dijo que nunca había conocido a una mujer por la que hubiera sentido algo así», recuerda la cantante en relación a la pareja que tuvo su hijo los meses anteriores a su muerte. «La iba a traer para que la conociera en agosto, para su cumpleaños. Él había decorado el apartamento que le compré hace años. Había conseguido un nuevo trabajo en una importante empresa de bienes raíces en California, con el que estaba muy contento», aseguró.

Explicó que Craig era bastante reservado y esto le podría haber llevado a quitarse la vida. «Creo que tuvo algo que ver con estar solo. Pero luego pienso, ¿por qué no llamó a esa nueva novia que le había levantado?». A pesar de que la cantante no viese ninguna señal que la pusiera sobre aviso de lo que sufría su primogénito, confiesa que quizás debería haber prestado más atención al joven. «Era una persona introvertida. Era muy tímido, así que no me di cuenta, pero ahora cuando escucho nuestras últimas conversaciones, noto un cambio. Las últimas veces que hablamos, las conversaciones fueron diferentes, y no me di cuenta hasta después del suicidio», contó.

Tragedia

Craig fue declarado muerto en su residencia de Studio City por el departamento de policía, según confirmó a THR el subdirector de la oficina forense del condado de Los Ángeles, Ed Winter. Winter dijo que la muerte de Turner fue, aparentemente, un suicidio por arma de fuego. El cuerpo del hijo de la cantante apareció con una herida de bala.

Craig era el primer hijo de Tina y el saxofonista Raymond Hill. Hill fue el primer marido de Tina, aunque luego sería adoptado por Ike Turner, el segundo marido de la artista. A punto de cumplir 60 años, Turner era un agente de bienes raíces en el Valle de San Fernando, que trabajaba para la compañía Rodeo Realty y pertenecía a la Organización Nacional de Agentes de Bienes Raíces y la Asociación de Agentes Inmobiliarios de California. Su casa en Studio City, un suburbio al norte de Beverly Hills, estaba a la venta en el momento de su muerte.

Craig Raymond Turner nació cuando su madre contaba solo 18 años y su nombre era Anna Mae Bullock. Su padre, Raymond Hill falleció en 1996 y fue el saxofonista de la banda «Kings of Rhythm». La relación entre sus padres se deterioró pronto y Tina se acabaría divorciando de Hill para casarse con Ike Turner. Durante los años que la cantante pasó al lado de Ike vivió un infierno por la agresividad de su marido y Craig tuvo que presenciar la violencia doméstica a la que era sometida su madre a manos de su padre adoptivo. «Los hijos de Ike nunca reaccionaron, pero mi hijo mayor, Craig, era un niño muy emotivo», le dijo Tina a Oprah Winfrey en 2005. «Él siempre miraba hacia abajo con tristeza. Un día, cuando Ike me pegaba, Craig llamó a la puerta y dijo: "Madre, ¿estás bien?"». Con Ike, Tina tuvo otros tres hijos. Ronnie Turner, 57, músico como sus padres, Ike Turner Jr. y Michael.

Los restos de su hijo fueron esparcidos en el mar pocas semanas después de su muerte. La artista compartió este duro momento con sus seguidores a través de una imagen de ella a bordo de un barco y un emotivo mensaje: «Mi momento más triste como madre. El jueves 19 de julio de 2018, me despedí de mi hijo, Craig Raymond Turner, cuando me reuní con mi familia y amigos para esparcir sus cenizas en la costa de California. Tenía cincuenta y nueve años cuando murió trágicamente, pero siempre será mi bebé».