La tiara que Meghan Markle lució en su boda puede ser tuya por 35 euros

El día de su boda con el Príncipe Harry, Meghan Markle estaba radiante. No solo brillaba de felicidad, también lo hacía gracias a la tiara que eligió para sujetar su velo: la diadema bandeau de Mary de Teck, una pieza que había estado desaparecida desde el año 1953.

Una pieza muy especial de diamantes que cualquiera puede lucir ya en su boda por el módico precio de 35 euros (30 libras). Según publica «Daily Mail», la tienda The Royal Look For Less ha reproducido la tiara, ahora a la venta en su página web.

Según la firma, se trata de una copia de gran calidad, y lo cierto es que la fotografía muestra una réplica exacta de la joya, que aspira a convertirse en todo un éxito de ventas, como ya ocurrió con el anillo de pedida de la duquesa de Sussex.

La diadema bandeau se fabricó en 1932 a partir de un broche de la reina Mary. Realizada en platino y diamantes, no había sido lucida desde el fallecimiento de la monarca.