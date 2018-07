Terelu está «preparada para luchar» contra un nuevo tumor La periodista será intervenida el miércoles, tras reconocer que el cáncer de mama ha vuelto a golpearla

Pilar Vidal

Madrid Actualizado: 07/07/2018 10:45h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«Lo va a superar, como la otra vez». Así de optimista se muestra una de las personas más cercanas a Terelu Campos (52) tras el anuncio este viernes de que sufre de nuevo un cáncer de mama. Fue a primera hora del día de ayer cuando la Fundación Jiménez Díaz emitió un comunicado informando de la recaída de la periodista, que será intervenida el próximo miércoles tras haberle detectado «un nuevo tumor primario en la mama izquierda». El proceso lo coordinará el doctor Francisco Lobo, el mismo que la trató en 2012 de un carcinoma maligno en el pecho derecho. Tras el anuncio, la periodista no dejó de recibir mensajes de cariño tanto de compañeros como de amigos y familiares.

Sobre estas muestras de apoyo ha hablado su hermana Carmen Borrego, que ha asegurado que se enteraron la semana pasada y, aunque no es una noticia agradable, ven a Terelu «fuerte», tanto que la propia periodista ha ido respondiendo uno a uno a los cientos de WhatsApp que ha recibido de amigos y compañeros que le han mostrado su cariño y su apoyo. «Preparada para pelear», es su lema. La foto de su perfil de móvil la ha cambiado por otra suya donde aparece vestida de rosa como embajadora para la campaña de Ausonia y la Asociación Española Contra el Cáncer. Terelu lleva años colaborando junto a otros rostros conocidos como Marta Sánchez o la desaparecida Bimba Bosé en la campaña de prevención y el diagnóstico precoz e investigación del cáncer de mama.

Un resultado inesperado

Y es que el cáncer se ha cebado con la familia Campos. La matriarca María Teresa padeció uno de garganta; luego Carmen Borrego superó uno de útero en 2002 . También la hermana de la veterana periodista, Araceli, tía de Carmen y Terelu, falleció por culpa del cáncer. Nada hacía presagiar la aparición de un nuevo tumor primario en la mama izquierda.

En su última entrevista con Rosa Villacastín en «Diez Minutos» hace unas semanas, Terelu aseguraba estar tranquila con la enfermedad. «A la espera de hacerme las pruebas oncológicas, que es lo que más me inquieta, estoy deseando que mi oncólogo me diga ‘‘Teresa estás perfecta’’, se ha cumplido el sexto año y en julio me van a quitar la medicación».

Pero las noticias no han sido las esperadas por la periodista. Tras el anuncio las Campos han hecho piña como siempre y ahora la prensa rosa es más rosa en apoyo a Terelu.