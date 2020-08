Terelu Campos se pronuncia, por fin, sobre el conflicto entre su hermana y su hija La presentadora confirma el motivo del enfrentamiento entre Alejandra Rubio y Carmen Borrego

La familia Campos se ha enfrentado a unos meses complicados desde que el pasado año tanto Terelu Campos como su hermana, Carmen Borrego, abandonaran «Sálvame» por discrepancias con los otros colaboradores. Los ataques, día sí día también, alejaron cada día más a las hijas de María Teresa Campos -que también finalizó su contrato con la cadena Mediaset- de compañeros y amigos.

Pero parece que los problemas fueron más allá de plató y esta complicada situación se trasladó al núcleo familiar, ya de por sí afectado tras la ruptura de María Teresa y Bigote Arrocet o los problemas de salud de Terelu y Carmen. Y es que la actitud que tuvo esta última frente a los ataques hacia su hermana no sentaron nada bien a Alejandra Rubio, hija de Terelu.

Tras semanas de rumores, Terelu Campos ha confirmado en una entrevista para «Lecturas» que el conflicto es real y sostiene que tampoco a ella le gustó la actitud que tuvo su hermana, considerando que debería haber sacado la cara por ella en más de una ocasión. «Alejandra lo que quiso decir es que ellos habían dicho muchas cosas de mí que me habían hecho daño y le hubiera gustado que Carmen dijese: “Oye, que habéis dicho cosas muy feas y muy injustas de mi hermana”», explica.

Terelu no lo duda a la hora de ponerse del lado de su hija en este enfrentamiento, del que, sin embargo, no ha dado más explicaciones. «¿Que me habría hecho ilusión que Carmen le dijese algo a las personas que me han hecho daño? Sí, claro. Carmen dijo algo, pero Alejandra esperaba más y yo la entiendo porque con mi madre me ha pasado», sentencia.

Aún así, la presentadora ha intentado quitar hierro al asunto en la entrevista con el medio citado, dejando caer: «Entiendo que metida en la entrevistas esas cosas se te pueden pasar y mira yo tampoco me voy a pasar la vida pidiéndole cuentas a nadie ni rindiéndoselas».