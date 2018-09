«Sálvame» Terelu Campos, abandonada por su hija en su año más difícil Su marcha ha supuesto un nuevo traspiés para la colaboradora, quien considera que aún es muy joven independizarse

ABC

No está siendo un verano fácil para las Campos. Terelu Campos ha tenido que volver a operarse tras detectarle un tumor en la mama, un duro trance en el que ha contado con el apoyo total de su madre y su hermana, María Teresa Campos y Carmen Borrego, así como de su hija, Alejandra Rubio.

La joven está muy unida a su madre y así lo ha demostrado en numerosas ocasiones a través de las redes sociales. La última fue tras conocerse que la colaboradora volvía a padecer cáncer. Su hija decidió sorprender a su madre con un emotivo mensaje que le dio su tía Carmen en «Sábado deluxe» durante el programa en el que intervino. «Mamá, confío en ti, todo va a salir bien, y voy a estar a tu lado. Sé que muchas veces soy difícil de llevar pero te aseguro que voy a ponértelo lo más fácil posible, voy a estar contigo. Tenemos que estar todos contigo y que sepas que te quiero muchísimo y que eres la mejor madre del mundo», dijo. «Pudiste hace seis años y ahora también podrás. Quiero que sepas que he perdido a personas importantes en mi vida por esta enfermedad y que tú no vas a ser una de ellas, te quiero, mamá», continuaba el mensaje de la joven durante la intervención de su madre en «Sábado Deluxe». Unas palabras que conmovieron a Terelu Campos: «Yo te amo mi vida, eres lo más importante, el motor que me hace levantarme cada mañana».

Sin embargo, esta semana se ha conocido la noticia de que la hija mayor de Terelu abandonará el nido familiar para mudarse a vivir con su novio, el DJ Álvaro Lobo. La joven de 18 años abandona la lujosa urbanización de Pozuelo para trasladarse al barrio de Malasaña en Madrid. Su marcha ha supuesto un nuevo traspiés para la colaboradora de «Sálvame». Esta no quiere que se vaya de su casa, ya que considera que aún es muy joven para volar sola. Pero, por otro lado, ha sido la primera en ayudarle con la mudanza.