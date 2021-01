Tatuajes de amor eterno y tintes de pelo, el fin de semana loco de las estrellas Ahora, que un fin de semana se te vaya de las manos, solo puede significar que has hecho algo que se podría calificar como excéntrico

Angie Calero
MADRID Actualizado: 24/01/2021 20:51h

Con la pandemia se han terminado aquellos fines de semana que empezaban un viernes y terminaban un lunes, las juergas que empezaban con una copa a última hora y terminaban en karaokes, los resopones y las mañanas de ibuprofenos. Ahora, tener un fin de semana «loco» solo puede significar que se te ha ido de las manos haciendo algo que antes del COVID-19 habría supuesto toda una excentricidad, de esas que trascienden a los medios cuando las firma algún famoso o celebrity.

Es lo que les ha ocurrido a Ricky Martin (49 años) y a Brooklyn Beckham (21) este fin de semana. Motivado el cantante por el más puro aburrimiento -él mismo lo ha dicho, ojo-; y el joven aspirante a fotógrafo -más conocido por ser el primogénito de los Beckham- por su amor incontrolable hacia su prometida Nicola Peltz (26), Ricky se ha decolorado el pelo y Brooklyn se ha tatuado en la nuca los ojos de su novia, unas coordenadas y una carta de amor que ella le escribió tras su compromiso.

Pero a Ricky Martin no hay Beckham (al menos junior) que se le resista. Los 300.000 «me gusta» que ha acumulado Booklyn no son nada frente a los más de 750.000 del cantante de «Livin' la vida loca», que a sus 49 años ya es la de un padre de familia entregado que durante este año ha podido disfrutar de sus hijos sin necesidad de que le hayan tenido que acompañar a sus conciertos. Porque la pandemia, para según qué cosas, le ha venido bien a según qué gente. A Brooklyn por ejemplo le ha servido para pedirle matrimonio a Nicola Peltz y para ir organizando una boda que no sabrán cuándo se celebrará porque no quieren escatimar en gastos ni invitados y quizá, para que eso ocurra, no les quedará otra que esperar a 2022. Para entonces -si con esta carta de amor ya son cinco los tatuajes que Brooklyn le ha dedicado a su novia-, quizá ya no le quede ni un centímetro en la piel libre de tinta.

Ricky Martin ya ha llegado a los 12.000 comentarios en la imagen donde aparece con la barba decolorada. Sus seguidores le han llamado «belleza tropical» y le han dicho que lo que se ha hecho es «mega cool». Y una de sus fans más atrevidas le ha sugerido que no lo dude y cuando se vuelva a aburrir le haga una visita a su casa.

«Mi chico para siempre. Lee esto cada vez que te sientas ansioso. Quiero que sepas lo profundamente amado que eres. Tienes el corazón más bondadoso que he conocido y espero no pasar un día sin tu amor. Creo que eres tan increíble. Podemos superarlo todo juntos si respiras lento y confías. Te amo más allá. Ama siempre a tu futura esposa». Esto es lo que dice la carta de Nicola Peltz que Brooklyn se ha tatuado en la nuca. Ni siendo contorsionista podrá leer las palabras de amor de su prometida cuando lo necesite, pero parece que lo que cuenta es la declaración de amor en sí misma, elevada al máximo exponente cuando encima el otro la marca en su piel. Hay cosas que se escapan al entendimiento de una, y también al de muchos de sus fans. La mayoría han recibido esta nueva excentricidad el joven Beckahm con emojis de corazones, otros (los más sensatos) le han deseado lo mejor para su matrimonio, sobre todo por el bien de sus tatuajes. En cualquier caso, si algún día se acaba el amor, siempre podrá hacer como Melanie Griffith cuando decidió borrar a Antonio Banderas de su brazo.