Tamara Gorro, tras el positivo en coronavirus de su marido: «Estaré infectada»

A medida que van aumentando los casos de coronavirus en España lo hace también el de rostros conocidos. Irene Montero, Begoña Gómez, Santiago Abascal, el actor Tom Hanks y su mujer son solo algunos de los que se han ido haciendo públicos. Este mismo domingo, se conocía también el contagio del futbolista Ezequiel Garay, primer jugador de la Liga infectado, que se suma a los más de 2.000 positivos desde ayer que se han registrado en España.

Ha sido el propio deportista quien ha compartido la información a través de sus redes sociales: «Está claro que el 2020 lo empecé con mala pata. He dado positivo al coronavirus, me encuentro muy bien y ahora solo queda hacer caso a las autoridades sanitarias, de momento estar aislado. Y es que Garay ha tenido que hacer frente recientemente también a una lesión en la pierna por la que tuvo que ser operado y apartado del campo.

Su mujer, Tamara Gorro se ha pronunciado sobre la noticia también a través de sus redes sociales. «Supongo que yo también estaré infectada porque estoy en contacto directo con él pero me encuentro bien. No tengo síntomas. No me voy a volver loca pidiendo la prueba porque estoy bien, hay que dar prioridad a los que lo necesitan», explica, enviando un mensaje tranquilizador.

Además, ha contado que el futbolista se encuentra aislado a pesar de que permanezcan en la misma casa con sus dos hijos, Shaila y Antonio, pero sus abuelos sí han sido trasladados a otro lugar: «Mis niños están bien, mis yayos están aislados en otra casa porque son de alto riesgo pero estamos bien». Manteniendo siempre el tono positivo, reconoce que se le va a hacer muy complicado no poder estar con su marido: «Te voy a echar mucho de menos estando juntos en casa».