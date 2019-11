Tamara Gorro se sincera sobre su enfermedad: «Tengo unas ganas de vomitar brutales» El fin de semana lo terminó en el hospital debido a la infección que tiene desde hace varios días

Tamara Gorro ha pasado un fin de semana de lo mas especial. La presentadora le ha organizado a su marido, Ezequiel Garay una fiesta por su cumpleaños en la que no ha faltado de nada. Sin embargo, el fin de semana lo ha terminado en el hospital, debido a la infección que tiene en un dedo desde hace varios días.

Así lo ha confesado la mujer del futbolista entre lágrimas a través de sus redes sociales. «Tiene como pus… No me regañéis, que ya voy al hospital», comenzaba diciendo. « No sabéis la llorera que he tenido. Me han apretado un poco y he visto las estrellas», ha dicho antes de recordar que incluso se ha llegado a marear del dolor tan insoportable que sufre. «Ya no sé qué mierda tengo aquí en el dedo…». La joven se ha abierto en canal con sus seguidores: «Estoy desesperada de verdad; no sé qué hacer… Y ahora nada, antibiótico. Me encuentro muy mal hoy, mañana volveré. Os mando esto porque estáis súper preocupados».

Horas más tarde, Tamara volvía a dar el parte médico sobre su enfermedad. «Y por tercera vez, un nuevo antibiótico. Espero poder tolerarlo, porque ya estoy desesperada… El dolor ya se está bajando a la mano, y cada vez es más fuerte. Gracias por todos los mensajes familia virtual. ¡Os quiero con locura!».

Ayer por la tarde, Gorro ha informado de que si no mejora, deberá volver al hospital donde es posible que tengan que abrirle el dedo si no mejora. «Los antibióticos los he tolerado. He pasado una noche muy mala y tengo unas ganas de vomitar brutales».