Suspendido el juicio sobre supuesta paternidad de Julio Iglesias

El juzgado de Primera Instancia numero 13 de Valencia ha suspendido el juicio por la demanda de paternidad interpuesta contra Julio Iglesias para estudiar las cuestiones previas planteadas por el abogado del cantante relativas a la solicitud de la prueba de ADN presentada por el demandante y si estos mismos hechos son o no cosa juzgada.

La vista por la demanda interpuesta por el valenciano Javier Sánchez-Santos, celebrada a puerta cerrada y sin la presencia del cantante, ha durado aproximadamente una hora y media y en la misma únicamente ha intervenido el detective que obtuvo el material genético de uno de los hijos del cantante, Julio José Iglesias, para explicar en qué circunstancias lo obtuvo.

Según ha explicado el abogado que defiende al cantante, Fernando Falomir, el juez ha decidido suspender el juicio para resolver primero sobre las dos cuestiones previas que había planteado esta parte, que expone que Javier Sánchez-Santos ha presentado ya tres demandas de paternidad (1991, 1992 y 2004) que no han prosperado y que el detective contratado por la contraparte se apropió de forma ilícita de una botella usada por Julio José Iglesias para obtener su ADN. El juez deberá pronunciarse al respecto en un plazo de cinco días hábiles, aunque en la práctica las partes asumen que esta decisión se podría demorar alrededor de un mes, según han asegurado.

Fernando Falomir ha reiterado que, en caso de que el juez considere que el juicio debe continuar, su defendido, Julio Iglesias, le ha informado de que estaría dispuesto a someterse a una prueba de ADN. Por otra parte, ha cuestionado la rotundidad de la prueba presentada por el demandante, ya que, según ha asegurado, no establece un 99 % de posibilidades de que Javier Sánchez-Santos sea hijo de Julio Iglesias, sino que fija en un 96 % la relación familiar con Julio José Iglesias: «Para que la prueba dé un 99 % ha de contrastarse el ADN con Julio Iglesias. Entre hermanos el máximo es el 97 % y aquí tenemos un 96,8 %, con lo cual es indubitado que Julio José Iglesias y mi representado tienen el mismo padre».

Por la otra parte, ABC se ha puesto en contacto con Fernando Osuna, abogado de Javier Sánchez Santos, quien ha mostrado su indignación: «Me parecede una incongruencia procesal. No tiene sentido que hace dos años dijera que sí y ahora de buenas a primeras diga que es ua cuestión compleja y que no puede resolver», y añade: «Como es un caso tan importante y el juez sabe que irá hasta el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, se está curando en salud y tocando muy bien todas las cuestiones. Aún así, no tiene sentido esta cuestión».

Con respecto a la situación de su cliente, Osuna informa que está tranquilo: «Tenemos la verdad cientifica que es la que vale. A javier le da igual que pasen cuatro meses más. Las pruebas de ADN son lo importante porque es un caso de filición y es un derecho constitucional», y asegura que «científicamente es hijo de Julio Iglesias, eso nadie me lo puede cuestionar, y si no que venga el cantante y que se haga la prueba. La ciencia tiene que estar en sus sitio y el derecho tendría que adaptarse a la ciencia y no al reves», zanja.