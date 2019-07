El supuesto hijo de Julio Iglesias: «Mi madre y yo fuimos víctimas de un error» Javier Sánchez Santos ha acudido este jueves a un juicio celebrado en la Ciudad de la Justicia de Valencia con el que pretende que se reconozca la paternidad

En 2017 Javier Sánchez Santos presentó en el juzgado de Primera Instancia número 13 de Valencia la demanda definitiva de paternidad contra Julio Iglesias. El valenciano, desde que decidió poner el asunto en manos de la justicia, supo que no sería fácil que el cantante le reconociese como hijo propio, pues posee una gran influencia.

En un principio, el juez determinó que la prueba de ADN presentada por la acusación que determinaba que el hijo mayor de Julio Iglesias, Julio José, y Javier eran hermanos en un porcentaje cercano al 97 por ciento, era ilegal y por lo tanto ilícita. Por eso, en un primer momento se valoró la suspensión del juicio. « Se han obtenido muestras de ADN de una persona sin su conocimiento, consentimiento, ni autorización. Que, además, es ajena al procedimiento, ya que dicen que se trata de Julio José Iglesias Preysler», aseguró entonces Fernando Falomir, el abogado de Julio Iglesias. Finalmente el juez declaró la prueba «ilícita» y «carente de cualquier relevancia y valor jurídico y probatorio», pues expuso que se recogió la muestra de ADN de Julio José sin conocimiento de este, un aspecto que el magistrado consideró una vulneración de derechos fundamentales, a la privacidad e identidad. Sin embargo, a los pocos días el juez decidió continuar con el proceso judicial que se ha celebrado este jueves.

A su llegada a la Ciudad de la Justicia de Valencia, Javier Sánchez Santos ha denunciado que tanto su madre, María Edite, como él son «víctimas de un error de forma por el Estado». Pocos minutos después de las 9 de la mañana de este jueves, el valenciano se ha mostrado confiado: «Esperemos que esta vez se haga justicia y se centren en el fondo».

Al finalizar el juicio el supuesto hijo de Julio Iglesias ha querido compartir a través de su cuenta de Instagram la satisfacción de la visita judicial de este jueves.

El abogado de Sánchez también ha atendido a los medios y ha expresado que cuentan con más de una prueba que les daría la razón: «La negativa de Julio Iglesias a hacerse la prueba de ADN, la ley sanciona esa conducta con carácter muy severo. ¿Tú no quieres hacerte la prueba? Muy bien, pues yo como juez te voy a declarar padre siempre y cuando haya indicios. Hay muchos indicios y pruebas». Aludiendo a la prueba de ADN que se le hizo a Julio José, el abogado ha expuesto otro de los aspectos clave para esclarecer la situación: «Aunque el juez dice que no es totalmente lícita, hay una sentencia del Tribunal Constitucional del 2013 que dice que cuando ese ADN se coge de una persona que no es demandada, pero se va a usar exclusivamente para saber quién es mi padre, esa prueba es válida».

El letrado de Julio Iglesias, por su parte, se mostraban tranquilo y restaba importancia a la cita judicial de este jueves: «El juicio de hoy es un trámite más, nosotros seguimos pensando que existe la cosa juzgada, en su caso podremos hacer valer esta tesis ante la Audiencia Provincial». Además, ha recalcado que el artista en ningún momento se ha negado a realizarse una prueba de ADN: «Primero se debía resolver si había cosa juzgada o no. Cuando este asunto sea definitivo, no tendrá inconveniente en someterse a ella».