La supuesta infidelidad de Carlos Lozano a Miriam Saavedra El presentador podría haber tirado esta nueva oportunidad por la borda después de una noche de locura en Madrid

Nuevo capítulo del culebrón amoroso entre Carlos Lozano y Miriam Saavedra. La ganadora de «GH VIP 2018» o como muchos la conocen: «la Princesa Inca» reconoció hace unas semanas el idilio secreto que mantenía con el ex superviviente. La bomba estalló en el programa «Sálvame Deluxe» cuando el famoso polígrafo ha detectado que mentía acerca de su relación actual con el presentador de televisión. Tras esto, Miriam confesó que le daba vergüenza sacar a la luz su noviazgo debido a las numerosas y constantes faltas de respeto que se han perpetrado el uno al otro en el pasado.

Ahora parece que el presentador podría haber tirado esta nueva oportunidad por la borda después de una noche de locura en Madrid. Tal y como han desvelado esta mañana en «El Programa del Verano», una testigo anónima asegura que vio a Lozano en actitud cariñosa con una joven en una discoteca de la capital. «Tontearon muchísimos, con tocamientos mientras Miriam no paraba de llamarle». Por su parte, el televisivo asegura que fue una noche de fiesta que no fue a más. «Una fuente muy cercana a Miriam me ha confirmado que ella está convencida con el argumento que le ha dado Carlos. Ella está bien hasta tal punto que después de eso han mantenido relaciones íntimas», asegura Beatriz Cortázar durante el espacio televisivo. «Han seguido haciendo una convivencia completa de pareja», ha añadido.

Carlos Lozano y Miriam Saavedra - Gtres

Idas y venidas

El amor no tiene edad y los treinta años de diferencia entre Carlos Lozano y Miriam Saavedra nunca han sido un obstáculo para dar rienda suelta a su amor. La pareja se conoció en Perú, donde se enamoraron locamente decidiendo mudarse a España.

De altibajos ha ido la cosa. A pesar de estar enamorados, el gran obstáculo de la modelo peruana siempre ha sido Mónica Hoyos (ex mujer del presentador). En 2016, la pareja rompía tras un ataque de celos de Miriam por culpa de esta última. Y es que Mónica siempre ha estado presente en su relación de una manera u otra. Miriam considera que la concursante de «Supervivientes 2019» abusa en muchas ocasiones de la posición que le da tener una persona en común con Carlos Lozano para manipularle como es el caso de su hija Luna.