El supuesta «amenaza» de José Ortega Cano para ocultar la infidelidad de Gloria Camila Albert Barranco confirma que tuvo un affaire con la hija de la desaparecida Rocío Jurado y arremete contra su padre

ABC Madrid Actualizado: 17/07/2019 18:38h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La inesperada ruptura entre Glora Camila y Kiko Jiménez está convirtiéndose en una auténtica telenovela. Infidelidades, celos y varias versiones son los ingredientes que están haciendo de esta separación una auténtica guerra.

Por un lado, desde el entorno de Gloria Camila se señala que la culpable de la crisis y posterior ruptura de la pareja sería Sofía Suescun y su supuesta aventura con Kiko. «Me dicen que Sofía Suescun y Kiko llevarían teniendo algo más que una amistad desde hace un mes (...) Personal de 'Telecinco' les pillan muy acaramelados en el camerino de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ durante una de las grabaciones», sostenía el reportero José Antonio León. Además, el contiuo tonteo de ambos a través de las redes sociales no ha pasado desapercibido para nadie, sobre todo porque hasta hace poco la pareja mantenía muy mala relación con la exconcursante de «Supervivientes» y «Gran Hermano» .

Por otra parte, el extronista de «Mujeres y Hombres y Viceversa» sostiene que la hija de la desaparecida Rocío Jurado le ha sido infiel en varias ocasiones. Dos nombres suenan con fuerza entre ellos, el de Albert Barranco y Manu Lombardo (novio desde hace cuatro años de Susana Megan). Además, antes de esta confirmación, Kiko Hernández se puso en contacto con la familia de él y aseguró que la relación se había roto porque las discusiones eran continuas y por el tonteo de Gloria Camila con otro chico.

Ha sido precisamente Albert Barranco quien ha acudido hoy al plató de «Mujeres y Hombres y Viceversa» para sincerarse sobre su supuesto romance con Gloria Camila. «Ella me habló, que iba de viaje a Barcelona y que si quería que nos viésemos. Quedamos para cenar en un restaurante, no me habló de Kiko, una cena normal y corriente», comenzaba relatando.

Sin embargo, según sus palabras, finalmente acabó pasando algo más entre ellos: «Estoy diciendo que hubo un lío, evidentemente nos liamos». El televisivo no ha querido dar más detalles, solo ha confirmado que únicamente pasó «una vez».

Pero si hay una confesión que no ha dejado indiferente a nadie es la que afecta directamente al padre de Gloria, José Ortega Cano. Según sus palabras, habría recibido serias advertencias por parte del progenitor de esta para que no contase lo que había pasado entre ellos: «A mi no me llamó nadie, pero fue su padre dijo que yo era un montajista y que me quería demandar por haberme aprovechado de la imagen de su hija. Se lo dijo a gente del programa».