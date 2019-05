Supervivientes La traición de un miembro del clan Pantoja a la tonadillera No han sido pocas las ocasiones en las que los televidentes han denunciado trato de favor a Isabel Pantoja en «Supervivientes»

No han sido pocas las ocasiones en las que los televidentes han denunciado trato de favor o «tongo» hacia Isabel Pantoja por parte del concurso en el que está participando, «Supervivientes».

Que hace????? Para ser Maravillosa , las fans y Mediaset la haréis ganar por ser quién es, como a la Esteban en el baile, igual. Penoso — Mamen (@Mamen36744026) 28 de mayo de 2019

Anda que no te han leído la cartilla Isabelita...para q no te vayas. Pensáis que cogéis audiencia con ella, estáis equivocados — Milichuli (@Milinechu) 28 de mayo de 2019

A las mencionadas denuncias se ha sumado un rostro de lo más cercano a la familia de Rivera: Sylvia Pantoja. La cantante y actriz, prima del concursante de Kiko Rivera y Chabelita, no ha dudado en cargar contra el programa por las concesiones hacia su tía, con la que no tiene una buena relación. «Pues si Isabel no ha querido hacer (una vez más la prueba) creo que pensará..."para lo que me queda en el convento..."».

Un discurso en el que Pantoja se ha prodigado después de ver la gran cantidad de adeptos de la tonadillera en plató, muy superior al resto de concursantes.

#ConexiónHonduras4

Ahora que pasará? Ya estoy confundida.

Quiere mediaset que se quede Isabel,por lo que ha desembolsado y seguir manteniendo la audiencia? O quiere protegerla y que no sufra más en la isla? Que pensáis?

Estos cambios me aturden 🤸🌴🌊 yo quiero que luche 💪🙌 — Sylvia Pantoja (@sylviapantoja11) 19 de mayo de 2019

Perdonar que lo diga pero...que TORPE está siendo Chelo, con lo bien que iba y ya apunta a cargarse su concurso por pelotear, para nada,en vez de ir a lo suyo y pasar de cotilleos,se deja influenciar para que luego de nuevo le den la patada🤷 que masoca #ConexiónHonduras5 🌴🌴🤸 — Sylvia Pantoja (@sylviapantoja11) 27 de mayo de 2019

Esta no es la primera vez que Sylvia arremete contra su familia. Hace unos meses, cuando Kiko Rivera estaba participando en «Gran Hermano Dúo» junto a su mujer Irene Rosales, la prima del DJ volvía a utilizar las redes sociales para arremeter duramente contra su primo. «Deseo que mañana gane María Jesús Ruiz, por justicia. De lo contrario sería el tongo más grande y descarado. No trampas. ¡No somos tontos!», escribió en su Twitter personal. «¿No pueden moderar al plató? Es flipante. Qué poca ecuanimidad y qué poca educación. ¿Hasta el último minuto aguantando el pitorreo? No me creo el descaro tan grande», publicó la cantante, que atacó directamente a la primera cadena de Mediaset. «Qué manera de bajarse los calzones. ¡Y que manera de destruir a la mejor concursante que es María Jesús!».