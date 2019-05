Supervivientes Toda la verdad sobre la erótica fiesta de fin de año en Cantora Desde hace semanas, Kiko Rivera y Chabelita mantienen una guerra personal de la que hacen partícipe a toda España

Desde la entrada de Isabel Pantoja en el reality de «Supervivientes», los hijos de la tonadillera no han dejado de copar los titulares de la prensa rosa con sus disputas familiares. Ambos acuden una vez a la semana al plató de Telecinco para defender a su madre. Eso sí, evitando de cualquier forma encontrarse en los pasillos de la cadena.

Desde hace semanas, Kiko Rivera y Chabelita mantienen una guerra personal de la que hacen partícipe a toda España. Y es que el DJ «no soporta» a la mejor amiga de su hermana, Aneth, quien también participó en el concurso -fue la segunda expulsada de la edición-, a la que tilda de aprovechada y falsa. «Estoy muy feliz porque creo que mi madre se ha quitado lo peor de la isla. El enemigo lo tiene en casa y esa eres tú. Eres una falsa. Espero que mi madre recapacite y que cuanto estés más lejos, mejor. Quédate con mi hermana porque sois iguales las dos», arremetía Kiko poco después de verla aparecer.

Hasta la semana pasada se desconocían los motivos de ese odio, sin embargo el hijo de la cantante explotó el otro día en plató y confesó su enemistad con la influencer: «Dos amigas tuyas tuvieron sexo en un sofá de Cantora», dijo, echándole la culpa por haber llevado a las chicas a la finca. «Cantora también es mi casa y, cuando se te invita a una casa, tienes que tener cierto respeto», continuaba ante la sorpresa de la exconcursante, que asegura no tener ni idea de lo expuesto alegando que ella se encontraba en otra zona de la casa con Isa.

«Mi hermano no se ha encontrado a nadie. Nadie practicó sexo como él ha dicho. Lo que está diciendo no es así. Se exagera una cosa..», ha dicho su hermana esta semana. «Me sorprendió bastante pero bueno, yo ya lo asumí. Para mi no fue novedoso, me sorprendió más bien lo que pasó con Aneth que lo mío, porque lo mío lo tengo como ya más asumido», respondió ante los ataques del DJ contra su amiga.

Por su parte, Beatriz Cortázar ha apoyado a la joven: «Me consta que no hubo sexo morboso, fueron juegos, besos, etc.. No imaginemos cosas pintorescas. Además, al día siguiente se lo comentaron a Isabel Pantoja, le pidieron disculpas y ella lo entendió», explicó.