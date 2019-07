Supervivientes El «plantón» de Irene Rosales a su suegra, Isabel Pantoja La mujer de Kiko Rivera prefirió no acudir a la celebración que organizó la tonadillera para reunir a toda su familia a su vuelta de Honduras

Tras su paso por Honduras, Isabel Pantoja ha vuelto con más ganas que nunca de aprovechar el tiempo, dispuesta a disfrutar al máximo de la vida y de los suyos. Es por ello que el pasado día de 15 de julio organizó una comida en Cantora con motivo de su regreso de la isla para poder reunir a toda su familia.

Sus hijos, Isa Pantoja y Kiko Rivera, sus nietos, tanto el hijo de Chabelita como los tres de Kiko, y hasta Asraf acudieron a la fiesta. Su hermano Agustín tampoco quiso perderse la celebración, al igual que su sobrina, Anabel Pantoja. Pero hubo una gran ausencia del entorno que destaco durante la velada familiar. Y es que, según ha asegurado Sandra Aladro, periodista de «El programa del verano» de «Telecinco», Irene Rosales, la nuera de la tonadillera, no quiso acudir al evento familiar a pesar de la asistencia de su marido y sus dos niñas.

Una de las hipótesis más barajadas que explicarían su ausencia sería que la mujer del Dj habría optado por no acudir a la comida para no coincidir con su cuñada, con quien no mantiene buena relación en estos momentos debido a unos desafortunados comentarios que Chabelita le lanzó en una entrevista en exclusiva.

Pero nada más lejos de la realidad, Anabel Pantoja ha explicado este pasado martes en «Sálvame» el motivo real por el que Irene Rosales no estuvo presente en la comida en la finca sevillana. La sobrina de la artista -quien guarda muy buena relación con Rosales- ha quitado hierro al asunto, asegurando que todos están felices tras la vuelta de Pantoja del concurso.

«Irene tenía una cosa pendiente que hacer en Sevilla y se ha ido a la mañana siguiente. No existe ningún tipo de motivo por el que no ha ido. Kiko se ha ido a las cinco de la tarde y ella se ha ido por la mañana», ha aclarado la colaboradora del programa, después de añadir que Rosales deberá esperar a la semana del cumpleaños de Isabel Pantoja para reencontrarse con su familia política.