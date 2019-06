Supervivientes Las deudas que tendrá que afrontar Omar Montes a su salida de «Supervivientes» Tal y como han informado desde «El Programa de Ana Rosa», el cantante tiene varios frentes económicos abiertos

Omar Montes, ex de Chabelita Pantoja se encuentra concursando en «Supervivientes». Aislado e inmerso en su aventura hondureña, el que fuera concursante de «GH Vip» no se espera las cuentas pendientes que tendrá que saldar a su regreso.

Tal y como han informado desde «El Programa de Ana Rosa», el cantante tiene varios frentes económicos abiertos. Por un lado, ha sido denunciado por una bailarina llamada Gabriela que le reclama 300 euros por un día de trabajo que aún no se le ha pagado. «Si realmente no me pagan, ese videoclip no va a salir. No voy gratis a trabajar y él tampoco hace todo lo que hace de manera gratuita. Lo denuncio porque realicé un videoclip para él. Quedaron en pagarme un importe X. No se me pagó y desde entonces me han dado largas», sentencia la joven.

Por si no fuera poco, el excuñado de Kiko Rivera mantiene un conflicto abierto con su abuela y con su ex y madre de su hijo. Al parecer el «duro enfrentamiento» tiene su origen en la manutención del pequeño, pues el cantante solo entregó una pequeña parte de lo que le correspondía. Fue su abuela la que hizo frente al gasto en aquel momento: «La abuela vino a cubrir la deuda de la manutención del pequeño», informaba Joaquín Prat.