Supervivientes Dakota revela cuál será su próximo retoque estético La exconcursante de «Supervivientes» ha desvelado en qué gastará parte del dinero que ha ganado con el «reality»

Dakota Tarraga no llegó a la final de «Supervivientes», pero si que destacó su paso por el concurso. Ahora de vuelta a España y en una entrevista a «Lecturas» ha confesado cuales son sus planes de futuro.

La superviviente se ha sincerado hablando del duro golpe que fue la muerte de su hermano, el cual le «destrozó». Dakota cuenta lo difícil que fue su vida tras conocer el suceso, una noticia que acabó perjudicando su carácter teniendo que buscar ayuda en el programa «Hermano mayor». Debido a las consecuencias y al dolor que sufrió la alicantina por perder a un gran apoyo en su vida, la actitud y su forma de ser se volvió agresiva. Pero ahora en «Telecinco», se ha podido descubrir la nueva manera de ser de la exconcursante, una joven distinta que ha sorprendido a los espectadores con su gran cambio.

Tras su nueva vida, después de llegar de Honduras, Dakota quiere seguir cambiando pero esta vez con una renovación física. En la isla los concursantes sufren duras condiciones, tanto meterológicas como de supervivencia, llegando a pasar días de hambre y noches sin descanso. La exsuperviviente no solo sorprendió con su actitud sino que ha destacado por ser la única concursante en no adelgazar, solo una ligera pérdida de peso de unos cuantos gramos. Lo que si consiguió fue llegar lejos en el concurso y un moreno hondureño que quiere enlazar con un retoque estético. «Ahora me quiero poner pecho», confesaba en la exclusiva para la revista. Sus planes serán pasar por quirófano para aumentar su talla de sujetador, aunque aún no se sabe cuando. Y es que tras su paso por el programa la economía de la joven ha mejorado, por lo que ha decidido darse este «caprichito».