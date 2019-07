Supervivientes Colate: «Empecé a pensar en mi hijo y en que no me quería morir» Días antes de irse a Honduras, el exmarido de Paulina Rubio recibió una demanda por parte de la madre de su hijo

Recién llegado de su aventura en Honduras, Nicolás Vallejo-Nágera (47) -más conocido como Colate- confiesa haber aprendido «un millón de cosas», además de haberse dejado «un poquito la salud, cuatro huesos y quince kilos». Aún así, ha vuelto dispuesto a contar a la publicación «¡Hola!» todos los detalles sobre su dramático accidente en la isla, que pudo tener consecuencias muy graves, así como de su actual situación con Paulina Rubio (48), su ex mujer y madre de su único hijo.

Tras romperse la clavícula y tres costillas debido al terrible accidente que sufrió durante su participación en «Supervivientes 2019», el hermano de Samanta Vallejo-Nágera ha dicho que lo primero que hizo al llegar a España fue ir al hospital. «Dejé de sentir la espalda y todo. Empecé a pensar en mi hijo y en que no me quería morir», ha relatado el ex superviviente. Días después, Colate era operado del hombro y a día de hoy, se encuentra en plena fase de recuperación.

Desde su residencia en Pedraza (Segovia), Colate ha confesado a la revista «¡Hola!» no tener ningún frente abierto a día de hoy con su exmujer, Paulina Rubio, a pesar de que esta le demandara pocos días antes de irse a la isla por supuesto inclumplimiento de la custodia compartida. «Recibí una demanda por el secuestro de mi hijo cuando estábamos con mi familia en Cádiz. Ella estaba informada en todo momento», ha revelado.

Colate ha confesado que se marchó a Honduras con una evidente preocupación tras la demanda interpuesta por la madre del pequeño, a pesar de que finalmente no prosperara: «No he tenido noticias de mi hijo en todo el tiempo que he estado fuera. Las he pedido. Un dibujo, un mensaje...no he tenido nada», se ha lamentado.

«Me muero por estar con él. Está un poco triste. Me dice que por qué no he ganado», ha contado. El «exsuperviviente» también ha asegurado que mantiene muy buena relación con el pequeño de ocho años: «Ayer estuvimos hablando tres horas y media por teléfono. Lloramos, nos reímos...fue maravilloso».

Pero las cosas se han calmado y a día de hoy, la ex pareja mantiene una cordial relación y parecen haber llegado incluso a un acuerdo para disfrutar por turnos del pequeño este verano. Gracias a ello, el televisivo tiene planeado quedarse en España durante una larga temporada: «Mi intención es quedarme en España un tiempo porque mi hijo ya no tiene colegio».

Por encima de todo, se considera un «superviviente de la vida». Colate ha tenido «mucha fortuna en muchas cosas, pero también muchas dificultades». Sin duda, el ex de la cantante mejicana ha confesado haber «aprendido de lo malo y disfrutado de lo bueno». «Estoy en un momento muy bueno», ha conluido.