Supervivientes Carlos Lozano: «He sido uno de los diez mejores modelos del mundo» El presentador de televisión asegura sentirse un hombre nuevo tras su paso por Honduras

ABC Madrid Actualizado: 26/06/2019 20:02h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Recién llegado de Honduras, Carlos Lozano se siente un hombre nuevo: ha dejado atrás sus problemas sentimentales y ha vuelto más sereno que nunca tras su paso por «Supervivientes 2019». Así lo ha confesado esta semana en una entrevista concedida a la publicación «Lecturas», en la que no ha dudado en pronunciarse sobre algunos de los temas que más polémica suscitan a su alrededor.

Lozano se ha encargado de desmentir los rumores sobre si estaba arruinado, alegando que eso lo dicen los que le «envidian». El presentador no ha dudado en hacer alarde de su trayectoria profesional. Reconoce haber hecho los «mejores» programas de la historia de la televisión, además de cine y teatro. Según él, nunca ha estado arruinado, pues ha ahorrado mucho a lo largo de su vida y nunca se le han caído los anillos a la hora de ganarse el sueldo. «Si digo esto, parezco un prepotente, pero soy un trabajador», declaraba Carlos. Además, presume de su trabajo como modelo: «He sido uno de los diez mejores modelos del mundo».

En lo relativo a su vida sentimental, el televisivo ha reconocido seguir algo dolido con Miriam Saavedra: «He apostado mucho más por Miriam que ella por mí». A pesar de ello, y de saber que su familia - incluida su hija Luna - no acepte a la peruana, ha decidido retomar su relación con ella «poco a poco». «Nos vemos cuando nos apetece. Tenemos un enganche pasional brutal», ha dicho. De igual modo, ha querido señalar que los rumores sobre su supuesta infidelidad a la joven son falsos: «Los cinco años que llevo con Miriam, con idas y venidas, he sido fiel. No he estado con otra mujer».

Miriam Saavedra y Carlos Lozano. - GTRES

Pero si hay algo que realmente hace feliz a Carlos Lozano es su única hija, Luna, fruto de su matrimonio con Mónica Hoyos. A pesar de haber sufrido mucho - la niña se posicionó a favor de su madre- y de haber permanecido una larga temporada sin poder verla, el presentador puede asegurar a día de hoy que mantienen «una relación maravillosa». «Estoy feliz», ha dicho Lozano, quien se ha estado encargando todos estos años de la manutención de la pequeña de 15 años.

Por su puesto, no ha dudado en pronunciarse acerca de la madre de su hija: «Me alegro de que esté llegando casi a la final, se lo merece», ha declarado sobre el paso de esta por «Supervivientes». Carlos ha asegurado que la relación con Mónica Hoyos ha sido siempre muy buena hasta la aparición de Miriam, de quien se enamoró en 2013 a pesar de los 31 años de edad de diferencia que existen entre ambos.

Asimismo, Carlos ha explicado que la «guerra» entre ambas mujeres comenzaba cuando «Mónica empezó a hablar mal de ella [Miriam] y Miriam se enfrentó a la madre de su hija». Desde entonces, el televisivo no ha querido entrar en guerras mediáticas y ha manifestado que le gustaría que Miriam y Mónica hicieran lo mismo. «He pasado mucha vergüenza, pedía que dejaran ya de discutir, tuve que dejar hasta el trabajo en televisión», ha dicho.