Stormi Webster debuta en la alfombra roja con tan solo un año La hija de Travis Scott y Kylie Jenner se convirtió en la sensación de la premier

Cuando llegó al mundo Stormi Webster hace algo más de un año ya era una auténtica celebridad. Pertecener a una familia tan popular como las Kardashian hizo que la pequeña se convirtiese pronto en uno de los bebés más conocidos del planeta.

Su debut en una alfombra roja no iba a ser menos. Travis Scott y Kylie Jenner decidieron acudir con la joven promesa al estreno mundial del documental de Netflix sobre la vida y obra del rapero: «Travis Scott: Look Mom I Can Fly». No defraudó. Fue la sensación de la noche.

Llegó en brazos de Jenner, ataviada con una camiseta y un pantalón con estampado de camuflaje y unas zapatillas blancas. Aunque sin duda lo más llamativo fueron los pendientes de diamantes que llevaba puestos y que acompañaban a un brazalete y un anillo. Nada más aparecer en la alfombra roja se convirtió en el obajetivo de los flashes de los reporteros gráficos allí presentes.

Por su parte, Kylie y Travis se mostraron más que cariñosos, tanto con su hija como entre ellos. Primero colmaron a la niña de besos y atenciones, para después posar por separado y finalmente volver a juntarse, esta vez sin Stormi, para protagonizar una serie de besos y abrazos que no dejaron a nadie indiferente. Con qué facilidad los tortolitos se olvidaron de lás cámaras y disfrutaron de una sesión de lo que los ingleses llaman PDA, o demostracione spúblicas de afecto.