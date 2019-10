La sorprendente foto de Paula Echevarría en su adolescencia: «Yo tenía unas cejas anchas» En sus inicios como actriz lucía una melena rizada y apenas se notaba el maquillaje, pero con el paso de los años ha ido aumentado su potencial hasta llegar a ser la diva que es hoy

Si echamos la vista atrás y comparamos imágenes de las estrellas ayer y hoy, nada tienen que ver. Uno de los cambios más radicales del panorama nacional ha sido el de Paula Echevarría, no solo en el estilo, sino también por los pequeños retoques que han convertido a la asturiana en lo que es hoy: una de las mujeres más admiradas e influyentes de nuestro país. En sus inicios como actriz, Paula lucía una melena rizada y apenas se notaba el maquillaje, pero con el paso de los años ha ido aumentado su potencial hasta llegar a ser la diva que es hoy. La actriz nunca ha ocultado las operaciones de estética a las que se ha sometido: una de nariz y dos aumentos de pecho, la última en febrero de 2017.

Instagram

La modelo y actriz daba sus primeros pasos en el mundo de la fama gracias a la pequeña pantalla, con participaciones en series como «Policías», «Compañeros», «Al salir de clase» o «El Comisario». La celebridad de Paula Echevarría iba en aumento y su presencia, más allá de la pequeña o la gran pantalla, crecía en forma de portadas, reportajes y publicidades varias.

La semana pasada ha sido la propia actriz la que ha compartido una imagen de su adolescencia en la que aparece sentada en su antigüa cama leyendo. «Esta foto demuestra varias cosas.. que los 15 años de antes no eran los 15 años de ahora (véase mi habitación plagada de peluches y muñequitos varios).. que en todas las casas había una Wendolin (muñeca que todos los padres habían regalado a nuestras madres cuando estaban en la mili).. que yo tenía unas cejas anchas y pobladas que en algún momento de mi vida decidí cargarme y que ahora daría algo por tenerlas (aviso a jovenzuelas que estén pensando en cargarselas).. y que esos vaqueros (Chipie con los bolsillos traseros llenos de pegatinas) que llevaba puestos aún eran nuevos, aún no sabía que se convertirían en los vaqueros de mi vida y que nunca volvería a encontrar otros iguales, su vida terminó unos 3 años después porque ya no había ni por donde coserlos».

Instagram

Y añadió: «Se me ha pasado una apreciación importante... veis el conejito rosa que tengo detrás?... me lo trajo el ratoncito Pérez cuando tenía 10 años más o menos... y el stories que voy a colgar ahora demuestra que antes las cosas se tiraban menos y se cuidaban más, se les daba más valor, quizás porque no teníamos tanto...».