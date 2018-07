El «milagro» de Miki Nadal: logra perder 10 kilos en tan solo 3 meses El humorista ha logrado este espectacular cambio gracias a la ayuda de nutricionistas, médicos y fisioterapeutas que han sacado el máximo rendimiento a sus entrenamientos

ABC

Madrid Actualizado: 23/07/2018 13:02h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas La complicada familia política de Miki Nadal

El presentador Miki Nadal (50 años) ha logrado un físico envidiable. Tras tres meses de intenso trabajo, el colaborador de televisión ha conseguido alcanzar sus metas y después de mucho esfuerzo, trabajo y sacrificio ha logrado perder casi 10 kilos.

Así lo ha mostrado en sus redes sociales donde ha querido compartir con todos sus seguidores una fotografía del antes y el después. En ella se puede apreciar como Miki ha bajado de 30,1% a 25,4% de masa corporal, así como ha disminuido su perímetro abdominal de 109 cm a 95,5 cm. En total una bajada de peso de los 107,7 kilos a los 99,4 kg.

El televisivo ha comprartido también un vídeo en el muestra el proceso de entrenamiento y dieta que ha realiza para lograr este «milagro». Sin embargo, como él mismo ha confesado, ha logrado este espectacular cambio gracias a la ayuda de nutricionistas, médicos y fisioterapeutas que han sacado el máximo rendimiento a sus entrenamientos. «No solo han conseguido que no me de pereza hacer deporte si no que voy motivadísimo y además han conseguido cambiar mis hábitos alimenticios y mis rutinas de ejercicio», ha asegurado Miki.

El colaborador tiene pensado hacer una pequeña pausa para disfrutar de sus vacaciones, tras lo cual piensa retomar su nuevo estilo de vida en septiembre: «Esto no acaba aquí. Después de las vacaciones seguiré progresando. El bicho de lo salud ya me ha picado... Estoy más sano, más ágil, más delgado, más fuerte y más feliz. GRACIAS», ha declarado.