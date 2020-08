El ex de Ana Soria «tira de la manta» y lanza una mensaje a Enrique Ponce Joaquín Giménez mantuvo una relación con la joven antes de su noviazgo con el torero

Enrique Ponce y Ana Soria, ajenos a polémicas y rumores, continúan viviendo su verano más atípico, pero sin dejar de disfrutar de sus primeros meses como novios. Se han dejado ver navegando y visitando distintos puntos de la geografía española al tiempo en que comienzan a dar pasos definitivos en su relación. Sin ir más lejos, recientemente se conocía que el torero había decidido alquilar en Almería una vivienda con derecho a compra para estar más cerca de la joven estudiante.

A pesar de que la relación parece ir viento en popa, algunos frentes abiertos ponen en peligro la estabilidad de la pareja. Este fin de semana, el exnovio de Soria, Joaquín Ginénez acudía a «Viva la Vida» para hablar sobre algunos detalles de su relación con la joven. Una aparición que se vio marcada por la prudencia del ex de esta, que, al parecer, habría recibido por burofax alguna advertencia por parte de los abogados del torero para que no hablara sobre ellos.

En el plató, contó que él y Soria se conocieron en Granada y estuvieron juntos hasta julio de 2019, momento en que, asrgura, ella comenzaba a hablar «con un torero mayor», aunque no supo en ningún momento a ciencia cierta que se tratara de Ponce. «Me decía que le comentaba alguna foto de Instagram y cosas así. Está ilusionada, pero por la diferencia de edad, no sé si va a llegar lejos. No le veo futuro a la relación», cuenta.

En un principio, Giménez se mostró muy respetuoso, no solo por el aviso recibido, sino porque asegura guardar aún cariño hacia la que fuera su pareja. Soi embargo, cuando comenzó a hacer «cuentas», se dio cuenta de que Soria y Ponce, siempre según sus palabras, habrían comenzado a hablar cuando ellos aún estaban juntos. «Hoy nos hemos dado cuenta de muchas cosas. Las fechas no cuadran». dijo, tras una cena con algunos colaboradores del programa citado.

A pesar de la supuesta advertencia que habría recibido por parte de los abogados de Enrique Ponce, Giménez lanzó un tajante mensaje al torero y su nueva novia, dando a entender que no se iba a achantar y que esta podría ser la primera intervención de muchas en los medios de comunicación: «Ya hablaremos. No tengo ningún miedo». Al parecer, fue hace unas semanas cuando la propia Ana Soria le escribió para pedirle que no diera información sobre su vida privada, tal y como informó «Vanitatis»: «Por favor, no cuentes nada».