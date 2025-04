Soraya Arnelas retira su vídeo llorando por los árboles tras el acoso de los haters

Al más puro estilo del «no a la tala» que protagonizó hace algunos años la baronesa Thyssen , para evitar que quitaran los árboles del paseo del Prado en Madrid, la cantante Soraya Arnelas ha recogido su testigo y ha protagonizado un vídeo en Instagram que se ha hecho viral.

En el vídeo, la cantante aparece muy afectada por los daños que este temporal ha causado en los árboles de su casa : «Os podrá parecer una gilipollez pero estos días cuando he visto los árboles caerse las ramas, me ha dado muchísima pena. Os parecerá una locura pero sentí que estaban sufriendo mucho y me da mucha pena ... Así que estos- señalando a los únicos árboles en pie- son los únicos que he salvado, y cuando se vaya la nieve, cada vez que los vea me voy acordar de todo lo que han pasado estos días», confesaba.

El mensaje que quería transmitir era claro y plausible. Su preocupación por la naturaleza. Sin embargo, las críticas e insultos recibidos por parte de algunos haters han provocado que a las pocas horas retirara los vídeos de su red.

ABC se ha puesto en contacto con ella quien nos comentaba que: «Yo soy yo, y he querido expresar lo que sentía. Pero en estos tiempos salir haciendo la gracia oportuna en la nieve o salir tirándole bolas de nieve a la policía, parece que divierte. Pero si lloras por los árboles, se recibe como una insensatez . Pero bueno, cada uno a lo suyo. Si el mensaje que quería expresar ha llegado a la gente con eso me doy por satisfecha», sentencia la cantante. Por otra parte, muchos usuarios le han recriminado que en lugar de preocuparse por los árboles, piense en el sufrimiento a los toros, valiéndose de una foto que Soraya tenía en sus redes asistiendo a una corrida. A lo que ella contesta; «No estoy a favor de las corridas, ese día solo asistí como algo puntual para acompañar a unos amigos... Respeto ante todo las tradiciones aunque no las comparta».