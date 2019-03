La soltería de Mónica Naranjo: «Me falta el sexo pero aún no he encontrado a nadie especial» La cantante o ha vuelto a acaparar los titulares de la prensa pero no por su música precisamente

Hacía muchos años que el nombre de Mónica Naranjo era relacionado con el de jurado de un programa de televisión y con lo que realmente es, cantante. Es por ello que la artista ha dado carpetazo y regresa a los escenarios con «Renaissance», su nuevo tour, con el que la cantante conmemorará los 25 años del lanzamiento de su primer disco. «Estoy muy ilusionada. Aunque sigue existiendo la emoción de cosas nuevas pero la experiencia te da un grado de tranquilidad», confiesa en conversación con ABC. «Quería retomar el pulso conmigo misma. No quiero dejar de ser humilde, por lo que prefiero hacer las cosas muy poco a poco».

La cantante es considerada como una de las voces más importantes a nivel mundial del pop, un estilo musical cada vez más afectado por la llegada del reggaeton. «Tengo que reconocer que la base rítmica es muy adictiva pero yo no me veo haciendo reggaeton», dice al tiempo que critica sus letras machistas y obscenas: «Eso es lo único que me echa para atrás porque creo que no es necesario. Yo creo que tener una buena melodía y alimentarla de un buen texto es mejor que alimentarla de textos homófobos o machistas. Hay que educar a una nueva generación y mejor educarles desde el respeto», explica.

Sexo

Mónica Naranjo ha vuelto a acaparar los titulares de la prensa pero no por su música precisamente. La cantante protagonizará «Mónica y el sexo», un reality que tratará sobre diferentes aspectos de la vida sexual de algunos de los rostros más conocidos de nuestro país. «Creo que hay un vacío muy importante de sexo a nivel educacional», asegura que su programa está dedicado a todos los públicos a pesar de estar programado para la franja horaria de adultos. «Yo dejaría que mis hijos lo vieran. No está hecho en plan soez. La sexualidad es algo bonito y natural. Tendríamos que hacer más el amor, seríamos personas más sanas», dice entre risas.

Durante la ronda promocional del nuevo espacio televisivo, la cantante reveló en «Sabado Deluxe» alguna de sus experiencias más picantes, además de hablar abiertamente sobre su bisexualidad: «He tenido relaciones con señoras que me han querido muchísimo y yo a ellas», confesó. Eso sí, asegurando que aunque las experiencias fueron buenas no funcionaba con una mujer. «Siempre he sido una persona súper abierta que se enamora de las personas, no en los sexos», confirma a este medio a la vez que puntualiza: «Eso sí, creo en la monogamia porque la poligamia me estresa mucho».

La artista -que puso fin a su matrimonio de 16 años con su representante, Óscar Tarruella, el pasado verano- confiesa que de momento está soltera y sin compromiso: «Ahora solo me falta el sexo porque no he encontrado a nadie lo suficientemente especial como para poder hacerlo», afirma que ella no es una mujer «de una sola noche»: «Yo nunca he tenido sexo loco ni con 20 ni ahora. Necesito una persona que me haga sentir mariposas en el estómago porque sabré que esa relación sexual va a ser muy importante».