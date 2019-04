GH Dúo Sofía Suescun, sobre Alejandro Albalá: «Me cogió del cuello y me dijo que estaba muy celoso» La comentada actitud y los celos del concursante de «GH Dúo» hacia su expareja protagonizaron en muchas ocasiones debates en los platós de televisión

ABC Madrid Actualizado: 03/04/2019 14:55h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La comentada actitud y los celos de Alejandro Albalá hacia su expareja Sofía Suescun protagonizaron en muchas ocasiones debates en los platós de televisión. «Lo preocupante, Alejandro, es que esos comportamientos estén dentro de ti», le regañó Jorge Javier Vázquez durante una gala. El joven, por su parte, trataba de quitarle hierro al asunto. «Me da vergüenza. Ese día me levanté mal y no sé por qué lo hice», se disculpaba en relación a unas imágenes de la pareja en el jacuzzi en las que el joven se molestaba por la presencia en ropa interior de su exnovia. « Te gusta mucho que te miren. No me gusta que te vean el culo. La ropa se te transparenta», le entonces reprochó a Sofía.

- Gtres

Esta semana, tras la expulsión de la exconcursante de la casa de Guadalix de la Sierra, Sofía Suescun ha protagonizado su primera entrevista con la revista «Lecturas», en la que arremete durísimamente contra su ex. Asegura que por su culpa tiene la autoestima hundida y califica su relación de «tóxica»: «Me he sentido machacada por Alejandro, ha sido el causante de que mi autoestima esté tan baja. Tendría que potenciar mis cualidades, él me las aplasta», comienza a decir antes de recordar el episodio de celos dentro del reality: «Me sentí humillada, despreciada», comenta. «Es un manipulador. Luego en el baño me agarró de la cabeza y del cuello para que le mirara a la cara y me dijo que estaba muy celoso. No sé cómo no me impuse. Es muy grave», reconoce.

Según la exconcursante, «Alejandro justifica sus celos como una manera de demostrar que me quiere. Me decía que nadie me iba a querer como él», afirmando que cree que tiene «un problema de obsesión». Con respecto a las declaraciones de Isa Pantoja en las que confiesa que también sufrió los «celos obsesivos de Alejandro», Sofía se alegra de que la hija de la tonadillera haya demandado a la madre de su ex. «¡Bravo por Chabelita!».