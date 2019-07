Sofía Suescun deja plantada a Amor Romeira en los juzgados La exconcursante de «Supervivientes» fue denunciada por la actriz por delito de odio y transfobia

ABC Madrid Actualizado: 18/07/2019 19:35h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Todo comenzó por los comentarios de Amor Romeira sobre la nueva participante de «Supervivientes 2018», Sofía Suescun, a quién acusó de «montajista» y «cazafamosos». La «reina de los realitys» no pudo mantenerse al margen y mandó unos mensajes por Whatsapp a la cantante, los cuales acabaron en una discusión que acabó con la denuncia de Amor a Sofía por delito de odio y transfobia. «Para ser un tío pocos huevos tienes», le escribió la ganadora de «Gran Hermano».

Conversación de Whatsapp entre Sofía Suescun y Amor Romeira - Instagram

El mensaje le golpeó de sorpresa a Romeira, quien aseguró haberse sorprendido por el comentario tan inesperado de alguien «tan joven». Por ello, Amor interpuso una denuncia a Sofía y hasta hoy, no había llegado la hora del juicio. Con él, la exconcursante de «Supervivientes» tenía la oportunidad de limar asperezas con la cantante, un hecho que no ha sido posible debido a que Suescun no se ha presentado en los juzgados. Ni ella, ni su abogado o su procurador se han presentado a la cita judicial, por lo que la demanda sigue su curso, según ha informado Amor a través de unas «stories» en Instagram.

Según la actriz, en la conversación que ha mantenido con la revista «SEMANA», el que Sofía no se haya presentado le beneficia enormemente porque demuestra como la joven rechaza disculparse y llegar a un acuerdo amistoso. «Es muy fuerte pero bueno, me beneficia muchísimo porque esto es un agravante. Estoy cansada de este tema pero no se lo voy a dejar pasar, me cueste lo que me cueste».