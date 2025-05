Simoneta Gómez-Acebo, hija de la Infanta Pilar, ingresada en el hospital

Simoneta Gómez-Acebo (51 años), hija mayor de la Infanta Doña Pilar y Luis Gómez Acebo , se encuentra hospitalizada desde el pasado domingo por una neumonía, tal y como ha podido confirmar ABC. La sobrina del Rey Don Juan Carlos está ingresada en el Hospital La Zarzuela, situado en Aravaca, pero se espera que mañana reciba el alta, si continúa evolucionando favorablemente.

La noticia de su ingreso se conoce justo una semana después del fallecimiento de su madre, a los 83 años . Fuentes de la familia informaron de que Simoneta llevaba tiempo sin encontrarse bien, pero la situación crítica de la duquesa de Bajadoz hizo que pospusiera los cuidados que necesitaba. La Infanta Doña Pilar murió el pasado 8 de enero acompañada de sus cinco hijos - Simoneta (1968), Juan , (1969), Bruno (1971), Beltrán (1973) y Fernando (1974), tras un año de lucha contra un cáncer de colon. Todos ellos permanecieron a su lado hasta el último momento y más tarde, recibieron el apoyo de sus familiares y su entorno más cercano en la capilla ardiente, instalada en el domicilio de Doña Pilar en la urbanización de Puerta de Hierro.

La Infanta Pilar de Borbón y Simoneta Gómez Acebo durante el rastrillo de Nuevo Futuro, en 2018 GTRES

Simoneta trabaja en la firma de joyas Cartier en Madrid , está divorciada de José Miguel Fernández-Sastrón y vive actualmente con sus tres hijos Luis Juan , Pablo y María de las Mercedes . Siempre se ha caracterizado por su vida discreta y ha criado a sus hijos lejos de los focos. «No soy carne de cuché. Mi vida cansaría enseguida: no doy escándalos, no tengo amantes, no me vuelvo a casar...», dijo durante una entrevista con este periódico.

Luis y Pablo desde pequeños se educaron en un internado inglés, aunque la formación académica de María transcurrió en el colegio Santa María del Camino, el mismo centro donde cursaron estudios sus tías, la Infanta Elena y la Infanta Cristina .