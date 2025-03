Sharon Stone: «No me molesta que me den una palmada en el trasero» La actriz se sincera en una entrevista sobre la belleza, la edad y el feminismo

Como poco han sido valientes las recientes declaraciones de Sharon Stone (62 años) en una entrevista con The Telegraph Magazine. La protagonista del cruce de piernas más famoso de la historia ha hablado sobre las nuevas formas de ligar tras el Me too. La gran activista y defensora del movimiento asegura echar de menos cómo se hacían antes algunas cosas.

«Me he dado cuenta de que ya no te silban por la calle. Era muy divertido poder silbar y coquetear, aunque ahora eso ya ha pasado», dice Sharon Stone en la citada publicación con motivo de su regreso a la pequeña pantalla con la serie «Ratched», que se estrena el próximo 18 de septiembre. Y prosigue: «Francamente, no me molesta que me digan ‘cariño’ o me den una palmada en el trasero ».

Como ella misma dice, la vida y la experiencia le ha proporcionado otra perspectiva sobre lo que es el feminismo y lo que verdaderamente importante : «Quizá sea porque tengo 62 años y he pasado por tantas cosas, hoy soy capaz de distinguir lo que realmente merece mi atención de las cosas y las personas que van a desaparecer de todas formas».

Eso sí, Sharon Stone admite que sí que es necesario muchas veces parar los pies a los hombres: «A veces puede ser algo pequeño, una mirada o un gesto, y simplemente tienes que pasar o reírte. Pero otras veces tienes que ponerte firme ». Stone fue una de las actrices que denunció el machismo en la industria y recordó cuando un director le hizo una propuesta poco decente. «Me pidió que me sentara en su regazo todos los días para recibir instrucciones», ha dicho.

También admite que la apariencia física sí importa, digan lo que digan. «Eso de que no es una enorme y estúpida mentira. Y por cierto, no te das cuenta de lo mucho que importa hasta que empiezas a perderla».