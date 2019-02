«Shakira es una traidora», las críticas a la cantante por no acudir al concierto «Venezuela Aid Live» en Colombia La de Barranquilla no ha dado ninguna explicación sobre su ausencia, pero sí ha publicado en redes sociales un mensaje de apoyo a esta iniciativa de ayuda humanitaria

A. C MADRID Actualizado: 23/02/2019 15:06h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Shakira fue la gran ausente ayer en el concierto «Venezuela Aid Live», que tuvo lugar en la ciudad fronteriza de Cúcuta de Colombia, su país natal. Pese a ser embajadora de buena voluntad de UNICEF y haber expresado en alguna ocasión su pesar por la trágica situación que atraviesa Venezuela con el gobierno de Nicolás Maduro, la de Barranquilla no ha dado ninguna explicación sobre por qué no se ha implicado en el concierto. Un evento musical al que asistieron unas 250.000 personas y que tenía como finalidad conseguir ayuda humanitaria para Venezuela.

Cuando esta semana comenzaron a confirmarse los cantantes que asistirían al evento, las críticas a Shakira por no sumarse a la iniciativa no tardaron en llegar. «Shakira es una traidora», «Muchos habla re Venezuela y luego, cuando hace falta nada», «Eres una hipócrita» o «Mucha UNICEF y luego nada», son algunos de los mensajes que se pueden encontrar en Twitter sobre ella. Por eso, ayer, Shakira publicó un video de «Venezuela Aid Live» para apoyar el proyecto: «Quiero sumarme a esta iniciativa por el pueblo venezolano que está sufriendo uno de los momentos más críticos de su historia». Siempre reservada con su vida privada, pese a todo, Shakira no ha dado ninguna explicación sobre por qué no estaba en el concierto que estaba teniendo lugar en su país.

Quienes sí que asistieron al concierto fueron grandes artistas internacionales como Alejandro Sanz, Carlos Vives, Miguel Bosé, Maluma, Fonseca, Juanes, Maná, Nacho, Alesso (Dj), Rudy Mancuso, Ricardo Montaner, Mau y Ricky, Danny Ocean, Anitta, Luis Fonsi, Miguel Chyno, Peter Gabriel (por satélite), Diego Torres, Carlos Baute, Paulina Rubio, Juan Luis Guerra o José Luis Rodríguez «El Puma», entre otros.